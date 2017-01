1/2017

אהבות לא נגמרות אף פעם,הן רק משתנות.

***













מצאתי עצמי חדשה ואני אשתדל לשמור עליה,שלא תתפרק לי כמו הקודמת.

שנת 2016 הייתה אחת הקשות בחיים שלי,ככ הרבה כאב,המון סמים וניתוקים מהמציאות,חודשים ללא שאיפות.

אני לא אחזור לזה.

אני לא רוצה לחזור לשם לעולם.

אני אעשה הכל כדי לא ליפול שוב.

כי כבר כמעט ראיתי את התחתית...

***

