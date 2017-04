לחם ושעשועים

או פשוט כי אני לא בן אדם משעמם ואני סקרנית מאוד ואני אוהבת ריגושים ולגוון ולאתגר את עצמי, שזה מגניב ואני לא צריכה לבקר את עצמי גם על זה

או שילוב של השניים

אם זה הדבר הראשון, אז לפעמים אני מפחדת שאני מתייחסת לכל תקופה שהיא כ"תקופת מעבר" שהיא בעצם רק בדרך אל הדבר האמיתי, אל המקום שאני באמת רוצה להיות בו ולסגנון חיים אחד קבוע, אז זאת תקופה כזאת שאני אעביר בה זמן ואעסיק את עצמי בלחם ושעשועים, ואז כל תקופה תהיה ככה, והתקופה הבאה אחריה, וככה אני אעביר פה חודש פה ארבעה חודשים שם שנתיים שם שנה, פרויקטים

ואז אני שואלת את עצמי אם אני אצבור כל כך הרבה חוויות עד שאני אהיה מפוזרת לגמרי ויהיה קשה לבן אדם אחד להכיל אותי

כאילו אני יוצרת לעצמי את התשתית הזאת שכאילו טוב את לא באמת תמצאי את הבית שלך אבל תהיי בטוחה שיהיו לך הרפתקאות

כי באמת אין משהו אחר... אין משהו אחר, אולי זה באמת תקופת מעבר ארוכה, אולי כולם פשוט מתרוצצים ועושים מה שבא להם באותה תקופה בלי לדפוק יותר מדי חשבון על זה, אולי זה בריא, מה שאני עושה

מה אני אמורה לעשות - לחכות במקום? זה יהיה כמו להקדים תרופה למכה/נבואה שמגשימה את עצמה

זה גם לא שאני באמת מסוגלת להיות עם מישהו משעמם

כשהכרתי את החבר הראשון שלי, כמה חוויות הוא עבר בחיים, אלוהים, כפול ממני, קינאתי בו כל כך הרבה

הוא יותר מכולם, אבל כל גבר בחיים שלי ריתק אותי במה שהוא עבר בחיים, אנשים שרציתי להסתכל עליהם מלמטה, רציתי לספוח לעצמי את החוויות שלהם, כמו זריקת אנרגיה, כמו להיכנס לתוך חור תולעת ולצאת בצד השני במקום ללכת את הדרך הארוכה

עכשיו כמעט הדבקתי את הפער איתו

עם רוב האנשים שרציתי להדביק איתם את הפער, הדבקתי את הפער

זה לא שאני מסתכלת מסביב על חברים שלי ושופטת אותם על ההספק שלהם בחיים כמו שאני שופטת את עצמי, ממש ממש לא

מבחינתי זה סוג של מובן מאליו שהם לא חייבים שום דבר, ואני חייבת המון מהכל

לא יודעת מי הציב עליי את הרף הזה, לא יודעת לשים את האצבע על מה ההבדל, אבל אולי כי נדמה לי באמת שאחרים בטח יסתדרו, אצלם זה כזה let the chips fall where they may, לימודים עבודה הגשמה עצמית וכל זה, אצלם זה יסתדר, סטטיסטית, הם הולכים בתלם, הם בסך הכל עוד אנשים, אולי כי אני לא באמת רואה מה הם חושבים ומה הם חווים ואיך הם נופלים וקמים, אז אני חושבת שאצלי זה אחרת ואצלי זה יהיה יותר קשה, אני צריכה לעבוד יותר קשה לכסת"ח את עצמי

פעם הפסיכיאטר אמר איזה משהו על המחויבות שלי לציונים גבוהים אמרתי לו שזה לא בדיוק ככה,

הציונים זה סוג של אליבי מבחינתי

כאילו אני לא עושה שום דבר בכל מקרה אז לפחות אם אני בלימודים וזה כל מה שיש לי אז אני חייבת להצטיין מעל ומעבר

כי כשאנשים ישאלו אותי מה עשיתי כל הזמן הזה אני אוכל להגיד תראו לפחות קיבלתי ציונים ממש טובים

אני מרגישה אשמה נוראית על זה שאני לא כל כך עובדת בצורה מסודרת לממן לי את הלימודים והדירה כרגע

ואני לא צריכה ואבא כל הזמן אומר לי שאני לא צריכה

ואני אומרת לו שהציונים זה לא מספיק והוא לא מבין למה אני מתכוונת, אני מתכוונת שבטח יש אנשים שמקבלים ציונים ממש טובים וגם עובדים פול טיים ג'וב, פשוט קרה ככה שאני מאוד זקוקה לשינה, חיסרון כזה שלי, אבל אם לא הייתי...

אבל מה זה משנה שיש אנשים כאלה, יש גם אנשים שלא עושים כלום ורק צופים בערוץ E כל היום, אני משווה את עצמי אליהם? לא

לפעמים אני שואלת את עצמי מי זה אותם אלפי אנשים דמיוניים שמתחרים איתי על מקומות עבודה עתידיים, אנשים שיש להם וי על הכל, מי הם בכלל? הם לא דומים לאף אחד שאני מכירה, וזה נדמה שהם מציפים את הרחובות

אבל זה לא רק זה,

זה כאילו כל החיים שלי זה הכנה למשחקים האלה של never have I ever

לרשימות האלה שנותנים מיליון דברים וצריך לסמן וי על מה שיצא לך לחוות

ואני אוכל לסמן וי על הכל או כמעט על הכל

רק שזה לא יהיה יותר מדי...

לא יודעת מתי זה התחיל, התחושה הזאת שאני חיה במינוס, שאני צריכה תירוצים להסביר את המינוס הזה, אבל זה בטח התחיל לבוא לידי ביטוי באיזה גיל 12 כי לפני זה איפה בדיוק אני אסתובב ואעשה דברים?

אבל עד עכשיו זה מרגיש כאילו אני תמיד במינוס, וכל יום אני אשתדל לעשות משהו קטן שלא עשיתי קודם לפחות או אם לוקחים אותי לאכול אז אני תמיד לפחות אבקש לטעום משהו שאף פעם לא אכלתי, קיצורי דרך כאלה, כמו לשחק מונופול ולדלג 6 משבצות ישר, לנסות להדביק את הפער, בזמן שלאנשים אחרים אין שום פער, הם יכולים פשוט לעשות מה שהם רוצים, אף אחד לא רודף אחריהם

זה גם טוב וגם רע

ואחד הדברים הטובים בתכונה הזאת זה שהיא עוזרת לי לאהוב דברים שליליים, חוויות שליליות

אם זה חדש זה טוב, אם אני אבין משהו חדש זה טוב, אם אני אלמד משהו חדש, גם אם זה רע

אבל רק להמשיך שיקרו לי דברים, רק לא לעצור

לפעמים אני שואלת את עצמי אם אני מכניסה את עצמי לכל כך הרבה חוויות ופרויקטים ודברים רנדומליים כי אני בורחת מהתמודדויות