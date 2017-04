4/2017

הגשתי לו עכשיו את השתי עבודות שכתבתי בשבילו

חחחחחחחחחחח אף פעם לא ראיתי בן אדם כל כך שמח לקרוא 25 עמודים

הוא היה כל כך מחויך וסמוק היה לו פרצוף של אוהוו הנה הגיע מה שחיכיתי לו כל היום

הוא העביר על המסמך מבט קליל וחייך ויכול להיות שבשניות האלה הוא קלט את המשחק מילים שעשיתי שם

ואז הוא אמר "היי קימבר" (=אני יודע מי את למרות שיש לי 300+ תלמידים) ו-"אני לא יכול לחכות לקרוא את זה"

ואז אמרתי: השקעתי בזה המון מחשבה

אז הוא אמר: אני בטוח





he wants to make love to my brain