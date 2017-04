מלאו כאן את כתובת האימייל

4/2017

סתם מחשבות על נושאים חברתיים ופוליטיקה

אני יודעת שהדבר הכי מאגניב בימינו זה להגיד תשמעו אני לא בשום צד פוליטי אני מתייחס לכל נושא בנפרד כי יש לי את העיניים שלי והמחשבות שלי ואני לא מושפע מאף אידיאולוגיה אבל עכשיו שאני יותר פעילה בכל מיני פורומים ברשתות חברתיות אז אני רואה שהקווים הם די ברורים ואני מסכימה עם הצד הימני קונסרבטיבי ממש כמעט על הכל אנשים שאין להם יותר מדי בעיה עם קפיטליזם, הם מאוד פטריוטיים (שארה"ב תדאג קודם כל לאזרחים אמריקאיים!! זה תקין לחלוטין בעיניי) ואין להם כוח לשמוע שהם גזענים בגלל זה, הם גם הרבה פעמים מאוד בעד ישראל (thumbs up) בעד כל מיני דברים כמו דמוקרטיה ופלורליזם וזכויות אדם ששמאלנים לוקחים כמובן מאליו, נגד טו מאץ' פוליטיקלי קורקט כי מה שזה אומר בעצם זה סתימת פיות. נגד פמיניזם - פמיניזם בהתחלה היה מעולה המשיך סבבה ועכשיו מה שאתם מתעסקים בו זה האם לגל גדות צריך להיות שיער בבית השחי? פמיניזם היום זה לא בשביל שוויון זה על מנת להחליש גברים ולהחליף אותם (לראיה כל מיני פמיניסטיות שאומרות למה אין יותר דמויות נשיות בסרטים בהוליווד אם נשים וגברים הם שווים? נו אם נשים וגברים שווים זה לא אמור להפריע לך ענית לעצמך), פמיניזם איז אובר. שיוויון זה השיוויון החדש. אני שונאת לראות וידואים של פמיניסטיות שאומרות אני מרגישה לא בנוח כך וכך למשל כשאני מנסה להשתתף בשיחה קבוצתית, בגלל שאני אשה - כמה מינים יש, שאת אומרת את זה?? תמיד הם מאשימים את ה"חברה", מה זה המושג המעורפל הזה? "החברה מכתיבה לנו", מה החברה כוללת חח?? גם גברים וגם נשים. אולי יש איתך בעיה ספציפית. ממש נחשפתי גם להמון דיונים על מגדר וכמה שזה מטופש לנסות להמציא עשרות אלפי מגדרים, מה שנקרא LGBTBBQ. בסדר תגידו אני מגדר כזה וכזה אם ככה נוח לכם אבל לא צריך לשנות סדרי עולם בשביל זה. אצלנו באוניבריסטה יש כבר שלטים של "אלה שרותי נשים אבל כל מי שמגדיר עצמו אשה מוזמן להשתמש בהם". זה לא תקין!! בסופו של דבר מגדר all comes down to שירותים!! בסך הכל מנסים לשייך אתכם לקטגוריות שונות, כן, לפי מה שיש לכם בין הרגליים קטוגריות זה לא דבר כל כך מעליב. לאן נגיע עם זה? בשנת 2025 תגידו אני מגדיר לעצמי את הגיל, גיל זה לא דבר ביולוגי זה הרגשה אני בן 40 אבל אני מגדיר את עצמי בן 10 עכשיו רצחתי מישהו ואני רוצה להישפט כמו קטין. אני ראיתי וידאו שאומר שבגלל שבימינו בעולם המערבי הכל יחסית תקין ואין יותר מדי פערי מעמדות אז בשביל אנשים להתנצח אחד על השני יש את "אולימפיאדת הקורבנות" מי בעצם יותר קורבן, זה מי שמנצח. בגלל זה יש כאילו תאוריה בפמיניזם שנקראת אינטרסקטיונליזם, הכריחו אותי לעשות על זה עבודה באוניברסיטה, זה אומר שאי אפשר לשפוט עמדת נחיתות אחת בנפרד כי הכל מתחבר, זה בעצם אומר שאם את אשה+שחורה אז באסה לך אבל את לא כל כך יכולה להתלונן כי לאשה+שחורה+נכה יותר קשה אבל גם היא לא יכולה להתלונן כי לאשה+שחורה+נכה+מהגרת יותר קשה וכו'. עכשיו שמאלנים אונליין לעומת זאת אני כמובן גם כן ממש לא מסכימה איתם על כלום. הם בעד חופש ביטוי אבל לא לימניים ובוודאי לא לדתיים, רק למוסלמים. החיבור הקסום הזה בין מוסלמים לשמאל זה הדבר הכי יפה בעולם כי זה ממש מריח כמו מרד נעורים, זה כמו שבגיל 14 תכעסו על ההורים שלכם שמגבילים אתכם אז אתם תלכו למקום הכי מטונף בעיר ותעשו פירסינג מלא בדלקות. שמאלנים ליברליים בעד חוקי שריעה!!! חחחח המציאות עולה על כל דמיון!!! חברה הכי טובה שלי בארץ שמאלנית קיצונית. פעם אמרתי לה (בזהירות) את יכולה להסביר לי מה את רוצה בעצם? אז היא אמרה שהיא רוצה מדינה אחת לשתי עמים בלי ציוויון דתי כי ממש מפריע לה כפייה דתית למשל זה שאין אוטובוסים בשבת. חחחחחחחחחח באמת את חושבת שכמדינה ערבית יהיה פה פחות כפייה דתית!!! אבל אני לא שופטת אותה כי אני מבינה שזאת בעיה פסיכולוגית לכל דבר וזה דרך של בן אדם להיות מורד ומיוחד אם הוא לא אוהב ישראלים שהוא גדל איתם. קצת חבל לי שחיילים שלנו מתים בשביל ששמאלנים יוכלו לתמוך באיסלאם מהבית שלהם בכיף אבל זה מה יש. כמו כן שמאלנים אוהבים את שלטון הכיעור. הם רוצים לראות אמנות מודרנית פח כמו מרינה אברמוביץ' כדי להרגיש אליטיסטים, הם רוצים לראות סדרות על נשים "אמיתיות" כמו לנה דנאהם והחברות שלה שמדברות על שערות ערווה ויש להן ליפסטיק על השיניים ונכנסות ביחד לאותו תא כשהן משתינות (אני לא יודעת איפה אתם מסתובבים אני אף פעם לא פגשתי נשים כאלה), והם רוצים לראות צלוליטיס אמיתי על הקאבר של vogue. כמו שאמרתי זה לא בשביל לראות גם וגם וגם, מכלול, זה בשביל להחליף את המשטר הקיים ולהביא משטר חדש, שבו מכוער זה יפה יותר, לא גם. כמו כן הם רוצים להתנצל כל היום על זה שהם האדם הלבן והכובש. ובסופו של יום הם מעדיפים לראות פיגועי טרור מאשר את דונלד טראמפ מצליח. כי הם יותר מדי ליברליים כדי לשאת את הדמות של הגבר הלבן והעשיר והאמריקאי שיש לו משפחה נורמטיבית. ולכן יש את המושג הזה the forgotten millions - כל האנשים שהם נורמלים וסטרייטים ושפויים ולא מתמסכנים פשוט נמחקו מהתודעה. ובגלל זה הדור החדש והצעיר הוא הרבה יותר ימני. כי נמאס לו מהפוליטיקלי קורקט הזה. והם כמובן רוצים גבולות פתוחים ושכולם יתערבבו עם כולם. רונלד רייגן (נשיא שאני מאוד התחברתי אליו) אמר: סוציאליזם עובד רק בשני מקומות - גן עדן שם הם לא צריכים את זה (שבדיה, לפני שהיא נהפכה לבירת הפליטים והאונס), וגהנום, שם כבר יש להם את זה (שבדיה...). בקיצור אכלתם אותה (אנגלה מרקללל). ד"א עיתונאית שמאלנית חשפה את טופס המס של דונאלד טראמפ שהיה תקין לחלוטין והוא שילם הרבה יותר מס מאדון אובמה שמעתם על זה? 38 מיליון דולר אם אני לא טועה. חהחהח. אבל הנושא היחיד שממש נופל בין הכיסאות זה הפלות. ממש כועסים על ימנים קונסרבטיביים אם הם מתבטאים בעד הפלות... ודווקא השמאלנים המתוקים שאכפת להם מהשיוויון של כולם הם אלה שרוצים לרצוח את היצור הכי חלש בעולם, עובר בתוך הבטן. אין מה לעשות, אני באופן אישי בעד הפלות. אה והדבר הכי מטומטם שיש זה איך ששמאלנים מאשימים את טראמפ שהוא אומר fake news כאילו הם אומרים שהוא כמו היטלר והוא רוצה להיות טוטאליטרי אז הוא נגד חופש העיתונות. נו בחיאת מלמדים אותנו שהמדיה מכתיבה לנו את הכל ושהמדיה מוטית לטובת אג'נדות מסוימות בכל שיעור באוניברסיטה אז כשטראמפ אומר את זה זה פתאום לא בסדר? צביעות.

ממ יצא יותר ארוך ממה שחשבתי אבל אני חושבת על הדברים האלה כל יום

נכתב על ידי קימבר , 4/4/2017 16:39