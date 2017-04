מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011



הבלוג חבר בטבעות:

<< הזכות לעצבות >> ± RSS: לקטעים

4/2017

like tears in the rain

גיליתי היום כמעט בוודאות שלאמא של המרצה שלי יש סרטן (כמו שהיה לאמא שלי) ואני, איכשהו, פשוט ידעתי את זה מאינטואיציה אחרי החיטוט הזה שהעברתי עליו היום אחר הצהריים (יש לי כשרון בקטע הזה) אני מרגישה קצת סגירת מעגל שגיליתי את זה, שיש בינינו הרבה יותר במשותף ממה שחשבתי, אבל גם שאני מרגישה in my heart of hearts שאני באמת לא מאוהבת בו ובגדול לא מרגישה אליו כלום ואם הייתה לי את האפשרות אני לא חושבת שהייתי מתחילה איתו עכשיו (אם הוא היה מתחיל איתי, כמובן, זה משהו אחר) הוא פשוט מייצג את הפוטנציאל לגבר שיכול לתת לי תשומת לב מהסוג של אני רוצה לא סתם תשומת לב עמוקה אני עומדת על ממוצע 94 בשני הקורסים שאני לוקחת אצלו ואני חושבת שהוא המרצה הכי קשוח שנתקלתי בו אתם צריכים לראות מה אנשים כותבים בפורום שלנו, איך הם בוכים לפני הגשות, מישהי כתבה שהיא בוכה ומקללת את עצמה ורוצה לפרוש מהלימודים והיא יושבת וצופה בסירטונים ביוטיוב ומעשנת מריחואנה לסירוגין באמצע הלילה במקום להמשיך לכתוב, הממוצע בטח עומד על 70 או פחות מן הסתם אם אני בין החכמות בשכבה וגם הכי יפה בשכבה, לא שמתי לב לתחרות כלשהי (נא לקרוא את חוקי הבלוג) אז יש פה את גורם ההפתעה אפשר לקוות שהוא עשה גוגל על השם שלי, וכשעושים את זה מגיעים לעבודות דוגמנות שלי, ויש לי תחושה קלה שהוא גילה בי מספיק עניין בשביל לעשות את זה אבל הוא גם אמר פעם כמה שהוא איש של מילים נותרו לי שתי עבודות להגיש לו, ואני יודעת שאחת מהן כתובה בצורה מאוד פואטית, אולי העבודה הכי יפה שכתבתי, כמעט 15 עמודים, 35 שעות ואני יודעת שהוא יקרא את זה ויתרגש ואף אחד אחר כנראה לא יקרא את העבודה הזאת חוץ ממנו כי אין לי למי להראות ופשוט הייתי רוצה שאנשים ידעו שאני חכמה לא סתם ידעו, אלא ידעו באמת כי גם הם חכמים זה מעציב אותי קצת שזה תכף נגמר זה גורם לי לחשוב על המונולוג בסוף של בליידראנר all those moments will be lost in time, like tears in the rain

ישבתי היום עם חברה חדשה לצהריים ודיברנו על בנים היא גם כן אמרה לי שאני נורא צעירה אני לא יודעת בת כמה היא ולא נעים לי לשאול אבל היא בטח מתקרבת ל-30 אני אוהבת לשמוע שאני צעירה ולא צריכה למהר אבל אני חושבת שכמו שבחורים עושים סטוצים, אז אני עושה סטוצים של תשומת לב זה משהו שאי אפשר להסביר אין הרבה בחורים בעבר שלי שאני יכולה לנפנף בתואר "אקסים" עליהם אבל יש הרבה שאני יודעת איך גרמתי להם להרגיש וזה ממלא אותי בנתיים אני לא רוצה עדיין להחמיא לעצמי ולהגיד שהוא בניהם אבל אני מקווה שכן בגלל מה שהוא עובר והחיבור הזה הוא מוציא ממני המון רוך כלפיו הוא בן אדם קשה, וקצת מריר. הוא משדר לי קוצים קוצים קוצים קוצים אבל אני יודעת שהוא יודע שאני מבינה את הרעיונות שהוא רוצה להעביר יותר מכולם ואני יודעת שהוא יודע שאני לפחות חלקית זרה, כמו שאני יודעת שהוא היה סטודנט זר במדינות אחרות ואני חושבת שהוא יודע שאני היחידה שיש לה חוויות אמיתיות מהדברים שהוא מדבר עליהם (טרור) הוא תמונת מראה שלי, באיזשהו מקום

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי קימבר , 3/4/2017 03:44