3/2017

Kristy, are you doing okay?



Can you stay strong

Can you go on

Kristy, are you doing ok?

A rose that won't bloom

Winter's kept you

Don't waste your whole life trying

To get back what was taken away

https://www.youtube.com/watch?v=c-IK90DQxvw

הייתי עכשיו בבית מרקחת והתחילו לנגן את השיר הזה, כל כך הולם את הרגע אתמול דיברתי עם חיפושית אמרתי לה חייבים לעשות סדרה על החיים שלך, סדרה קומית של בנות עם טוויסט של הומור שחור, כל פעם יש לה התלבטות מטופשת אחרת ועל החיים שלי צריך לעשות טלנובלה, ממש אבל של 500 פרקים, עם רגשות עזים, ניפוץ ארגטלים על הקיר, מבטים מלאי משמעות, בהיה מחוץ לחלון, דמות ראשית עם שפתון אדום ותלתלים בלונדיניים כבדים, "קלרה" כזאת כמו שקראו לי במדור בצבא, דקת-גו, נעלי עקב שחורות, צמיד יהלום דק, בכי ומסקרה, טרגית כל כך מתאים לי טלנובלה- פתאום בתי חולים, טיסות לילה, צבא, רומנים קצרים וארוכים, מהסוג שלפעמים אפשר למרוח 20 פרקים על חילופי מבטים רבי משמעות, אני מגלה את חיי הזוהר, מתמכרת לכדורי שינה, עם כל הדרמות שקורות לי במשפחה שאני לא כותבת עליהן כאן אם יתגלה שמישהו שאני מכירה הוא פתאום אחי האבוד, הכל עוד אפשרי, ועדיין בשורה התחתונה אני זועקת מההרגשה הזאת שאף פעם לא קורה לי שום דבר

יש לי חרדות, חרדות איומות בשבועיים האחרונים לא חרדות שמנעו ממני תפקוד, לא חרדות עצובות, אפילו להפך, זה היה כמעט אופוריה נהנית ממוזיקה, צוחקת מבדיחות הייתי קמה בבוקר עירנית לחלוטין, לא שותה קפה בכלל, מרגישה תופים רועמים בפנים אני מרגישה את זה בעצמות, אני מרגישה את זה בשרירים של הידיים, בקושי לנשום אני לא יודעת מה עובר עליי אבל אני מרגישה שאני לא יכולה להגיד לעצמי פשוט לצאת מזה כי זה די פיזי

הלכתי היום לאיזה יריד עבודות, זה היה מטלטל ושובר ועוד יותר מדגיש את הלא ידוע שמצפה לי, ומצד שני מקום שהרגשתי בו קצת אופטימיות בסוף לבשתי חצאית מקסי שחורה סקסית צמודה מאוד, ומגפיים עד הברך עם עקב, כהרגלי זה היה יפה כמובן איזנתי אותה, בלי תכשיטים, בלי לק בציפורניים, בלי שפתון ועדיין, זאת אני, עם צורת ההליכה שלי והשיער שלי רציתי להנות מזה, מההתגנדרות, מהמבטים, בסוף הרגשתי די מטופשת, יותר מדי בולטת בנוכחות שלי הרגשתי מגושמת מאוד, למרות שהמשכתי לשדר שהכל קול

מיד לאחר היריד הלכתי לשיעור של אותו מרצה, כמה דקות איחור, איחור מכוון, האם רציתי שהוא ישים לב אליי נכנסת, במיוחד עם האאופיט של היום? אני אשקר אם אגיד שלא - תצוגת האופנה הזאת ביום יום זה אחד הדברים שאני חיה בשבילם אחרי שאתמול הוא ניגש אליי על דעת עצמו לשאול אם קיבלתי הודעה מסוימת, והיום פשוט ציין בפניי את השם שלי כשניגשתי אליו לשאול שאלה, הדרך שלו לשבור עוד טיפה את הדיסטנס כחוט השיערה, להגיד לי שהוא יודע איך קוראים לי אז זה קצת יותר אישי עכשיו למרות שיש לו בטח איזה 250 סטודנטים כרגע והאינטרקציה בינינו היא בעיקר דרך האתר והוא לא חייב לקשר בין שם ופנים אבל אני לא יכולה, אני לא מצליחה להפשיר כשאני מדברת איתו, לא מצליחה להיות קלילה, אני נהיית נוקשה, מבוהלת, מגמגמת, מנסה לגשת ישר לנקודה, "כמו ארנב באור נלכדתי", מרגישה עוף מוזר, חסרת בטחון, פיל בחנות חרסינה, מטופשת ביותר כשאני מדברת איתו ואף פעם לא הייתה לי חרדה חברתית משום סוג ולא פחד במה, בוודאי לא עם גברים, ואני מנסה להגיד לעצמי שזה חמוד שבחורה קצת חסרת בטחון ותמימה, שבחורים תמיד אהבו את זה אצלי, לפני ואחרי ותוך כדי שנהייתי כזאת דומיננטית ונוקשה ומלכת הכיתה, זה מוסיף לזה חן אבל איתו, חרדה נוראית במעמד זה, כל החושים מתחדדים, כאילו כל תנועה שלי תחת מיקרוסקופ, כאילו יש עליי זרקור, מרגישה חסרת שליטה בסיטואציה, לא כריזמטית בכלל, לא מצליחה לינוק מהתגובות שלו את הקצת קצת קצת reasurrance הזאת שאני חמודה ולא גוש כיעור אני לא יודעת מה יש בו, מה יש בבן אדם הזה שמערער אותי בצורה כזאת נוראית למה הוא משפיע עליי בצורה כזאת אני יודעת, שאני כל כך רוצה שמישהו יראה אותי, כל כך כל כך כל כך רוצה שמישהו יראה אותי במובן העמוק של זה, לא רק מישהו שיהיה לידי ויפיג את הבדידות, מישהו שיראה אותי, ואיכשהו היו לי איתו את השיחות הכי עמוקות שהיו לי עם מישהו בזמן האחרון, סתם מהנושאים של העבודות שבחרתי, נתתי למישהו הצצה לעולם שלי אני כל כך רוצה למצוא חן ולסקרן בן אדם, שאני אפילו משליכה עליו את הצורך שלי בתשומת לב של אדם מבוגר ודמות אב, כמו שקרה עם העורך דין, הטראומה מהעורך דין שלא החלמתי ממנה בשום צורה אבל זה לא רק זה משהו באוויר לא תקין, משהו שם לא תקין איתו יותר מדי חרדה וחוסר בטחון, יותר מדי אנרגיה, כמו בן אדם ששוכח פתאום איך לנגן בגיטרה - אני לא אמורה להרגיש ככה, לא עד כדי כך אני מרגישה מועקה נוראית רק מלשבת בהרצאות שלו

ואז קיבלתי סמס מהסוכן שרוצה להציע לי עוד עבודה. והתחלתי להרגיש את החרדות משתוללות אמרתי לא, כי הרגשתי שאני לא יכולה לשאת את זה, לא יכולה לעמוד בעוד עומס והלכתי הביתה ובכיתי בכיתי בכיתי כמו ברז, מהבכי הזה שאפילו לא צריך להפעיל את שרירי הפנים כדי שהוא יצא אמרתי לאבא שאני מפחדת מהכל מה זה הכל? תנסי לצמצם את זה לא יודעת, לא יכולה לצמצם מפחדת מהכל מפחדת מהכל, הכל ביחד מהלימודים מהלימודים מהלימודים כל הזמן מפחדת מהעומס והציונים ואיך שהדרך מתמשכת ומהעבודה שתהיה לי או לא תהיה לי מה בסוף יהיה לי וממה שאיתי עכשיו... ואיך אני אמורה שיהיה לי יותר יחסית לכמות האנרגיה שאני מוציאה, יותר חברים, ציונים יותר גבוהים, גם עבודה, גם לשלם לעצמי שכירות, כל יום שעובר זה עוד מסמר שסוגר אותי בארון הבושה של 'איך כל כך הרבה זמן לא הייתה לך זוגיות', אין יום שעובר שאני לא מרגישה חרדה על זה שגם היום לא הייתה שום התפתחות בזה ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, כל יום שעובר והפחד הזה שהנעורים חומקים לי מתחת לאצבעות, ושתבואו מהר לראות איך אני יפה היום שזה לא יתבזבז למה את לא יותר חזקה? למה את לא יותר בהכל, בכל אספקט של החיים שלך, למה את לא יותר בהכל? והחרדה האיומה מכך שהתרופה למצב שלי - מנוחה - היא הדבר הכי מפחיד שיש בשבילי וככל שאני בורחת יותר מהמנוחה, ככה אני יותר צריכה מנוחה לופ כזה כבר הרעיון להיות סיעודי שמקבל מהמדינה כסף על חוסר תפקוד בגלל חרדה, לנוח כל החיים באינקובטור, לא נשמע כזה גרוע נהיו לי חרדות מאותו סמס שהציע לי עבודה, רק מהמחשבה שאני אפסיד שעות שינה, כי בזמן האחרון אני רק רוצה לישון ולישון ולישון ולישון ולצפות שוב ושוב ושוב ושוב בפרקים של ברייקינג באד, לחיות דרכם את התשוקה לפרוץ מהשגרה ולהבעיר הכל באש

אני ניסיתי להבטיח הבטחות שאני אשתפר מהתכונה הזאת, שאחרי שקורה משהו כמו אמא שהולכת לעולמה כבר אי אפשר להגיד שלא קרה לי כלום בחיים, כבר אפשר להגיד שמותר לנוח, שמותר לקחת את הזמן לאט, שאפילו מותר לי להגיד לעצמי דברים כמו 'את רק בת 23' ולזמן מסוים חשבתי שבסדר, שאני אחליק על אירועים קטנים ואתמקד בדברים משמעותיים ואבחר לא לעשות עניין מיותר מדברים, אבל האמת שלא השתפרתי בכלל, לא השתפרתי בכלל בתכונה הזאת מאז שאני זוכרת את עצמי

נכתב על ידי קימבר , 24/3/2017 22:08