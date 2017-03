עוד פעם פוסט על אותו דבר

3/2017

שוב הלכתי לפסיכיאטר ושוב הוא אמר לי את צריכה להיות פחות קשה על עצמך

ואני אמרתי כן אבלללל....... מה אם אני לא מספיק קשה על עצמי? איך אפשר לדעת

כי בראש שלי אני כל הזמן מנסה לפצות בדיוק על הבעיה הזאת

ואז הוא אמר:

I think you should have more things in your toolkit other than a leash

= אני צריכה שיהיו לי עוד יכולות ויסות, חוץ מהצלפה עצמית

שזה הגיוני כי כך או כך אם נעים לי או לא נעים לי זה פשוט לא יעיל, להיכנס לסייקל כזה של חרדות

ואני צריכה להיות מסוגלת גם להרגיע את עצמי ועוד כל מיני דברים

והוא אמר שזה שאני ישנה הרבה בזמן האחרון מראה על זה, על המתח הנפשי

ושאני לא יכולה להיות alert מאה אחוז מהזמן, יש לזה מחיר

בפעם הבאה שהוא רצה לקבוע הסתכלתי ביומן ועשיתי פרצוף

זה יוצא ביום ההולדת של אמא שלי זכרונה לברכה

מעניין איך אני ארגיש









יש את המורה הזה באוניברסיטה...

מעבר לזה שזה מעניין אותי כי הוא דמות גברית סמכותית

הוא מתמודד עכשיו עם איזה מחלה במשפחה והוא טרוד בגלל זה ומבטל שיעורים לפעמים

אני חושבת שזה מה שנוגע לי שם באמת, שאני מרגישה שאולי הוא עובר מה שאני עברתי 

כי הוא לא הסגנון שלי ואני לא כל כך מתחברת לאיך שהוא מלמד, לבדיחות שהוא עושה, הוא קצת גס רוח, והוא המורה הכי קשוח והכי מעמיס חומר שאי פעם היה לי

אבל משהו שם משפיע עליי, אני כל כך רוצה למצוא חן בעיניו, אני כל כך רוצה שהוא יחשוב שאני נהדרת

אין דרך להגיע לזה כמובן ואני מרגישה משוגעת מכמה שאכפת לי, מכמה שאני סופרת מבטים, וכשאני בוחנת איך הוא מדבר עם תלמידים אחרים, עם תלמידות אחרות, הן פחות יפות ממני אז אני לא מקנאה, אבל אולי הוא שומר איתן על דיסטנס פחות?

אולי אני מאוד קרה ורשמית אליו כמנגנון הגנה שלא יקרה כלום, השניה המוזרה הזאת כשדיברנו אחרי השיעור והוא התחיל לשאול בצורה הססנית מאיפה אני במקור אבל לא עניתי לזה כי בדיוק שיניתי נושא

אולי להפך- התגובה שלי לדיסטנס שבא ממנו

זה גורם לי לתקווה המעטה שאולי אולי אולי ההרגשה המוזרה שלי נובעת פשוט מרגישות יתר שיש לי לפעמים כלפי אנשים שגורמת לי להרגיש רחשים שיש מתחת לפני השטח, איזשהו מתח שאני קולטת ממנו, ממשהו שהולך שם ואולי הוא באמת מנסה לא לתת לי יחס מיוחד כי גם לו זה מסוכן כמורה

משהו שם יושב לי כבד על הנפש

אני רוצה יותר יחס, הרבה יותר

כמו שהיה עם קייל שנתן לי את ההרגשה שאני התלמידה הכי מעניינת בכל השכבה

כמו שהיה לי עם קייל שאולי הקוראים הנאמנים זוכרים, קייל שהיה מדבר איתי כל ההפסקה ומלווה אותי לרכבת אחרי השיעור,

כמו שיש לי ברמה כזאת או אחרת עם עוד מורים

אני רוצה לחשוב שזה מובן מאליו שלא פוגשים בחורה כמוני כל יום ושהמינימום הזה שהוא לפחות קצת סקרן קיים

זה לא מגניב, כמה שאכפת לי, הלוואי שהייתי יכולה לכבות את הסוויטץ' הזה

אבל אני רוצה שהוא יחשוב שאני יפה, זה הכל

אני צריכה חברה טובה שתגיד לי תקשיבי כולם חושבים שאת יפה אז גם הוא כנראה חושב ככה, שפשוט תגיד לי את זה ככה

אמא שלי הייתה הבן אדם שיגיד לי את זה

כמו כשהייתי מסתובבת איתה ברחוב היא תמיד הייתה אומרת לי, איך כולם מסתכלים עלייך, כשלא הייתי שמה לב





שיר יפה

https://www.youtube.com/watch?v=HAkHqYlqops