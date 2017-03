"תן לי לחשוב, ואולי להפך- תן לי לא לחשוב"

לא זוכרת מאיפה המשפט הזה, בטח מאיזה ספר

היה לי איזה מין התקף חרדה בימים האחרונים

גם כי אני קצת חולה ונהייתי כמו הקלישאה על הבחורים שברגע שהם מצטננים קצת הם רוצים אמבולנס

נכנסתי לפאניקה

מוזר- לא מתאים לי

גם כי ביטלו לי יציאה- לא כולם, חלק ממי שקבעתי איתם אבל הם עשו את זה בצורה די מכוערת

גם כי ברגע שהגשתי עבודה אחת שעבדתי עליה 30 שעות (!) כבר קיבלתי עוד אחת באותו סדר גודל

וכל תחום שאני לא מצטיינת בו מוציא אותי מדעתי...

הצלחתי לתפקד כי אני תמיד מצליחה לתפקד

אבל נכנסתי לפאזה הזאת שאני ממלמלת דברים לא הגיוניים

ישבתי עם אבא וניסיתי לחשוב אם אני לא כישלון מוחלט ואם קורים לי דברים בחיים (לקחתי קשה את ההברזה)

מה זאת אומרת אם קורים לך דברים בחיים?

אם קורים לי דברים בחיים...

כמה זמן עבר מאז שהייתה לי חופשה באחד מאתרי הנופש הכי יוקרתיים בעולם? חודש וחצי? זה מרגיש כמו 8 חודשים לפחות

כי אני ממהרת ממהרת ממהרת ממהרת כל הזמן ממהרת כמו הארנב מעליסה בארץ הפלאות, לדעתי כל הפוסטים שלי הם בעקרון על זה כל השנים שאני כאן (צלש לקוראת הנאמנה נופר)

התקבלה לי עבודה, להיום

זה היה אמור להתחיל בשעה ממש מוקדמת, איזה 6 בבוקר, ניסיתי להזיז את השעון שלי כדי להתחיל להתרגל ונהיה לי מצב עוד יותר גרוע של מחסור בשינה

בסוף ביטלתי כדי רק לישון וישנתי המון המון המון המון ונשארתי איזה שעתיים בבוקר במיטה בחושך וצפיתי בסרטונים מרגיעים

אני עדיין באופוריה הזאת של אחרי השינה, כשכדורי השינה עוד לא יצאו לי מהסיסטם אז אני לא שואלת את עצמי אם אני כישלון שלא הצלחתי לעמוד במחויבות הזאת, מנסה לא לחשוב על זה יותר מדי לעומק אם זה בסדר שהחלטתי לישון יום אחד

לא בדיוק הבנתם בפוסט הקודם למה אני מתכוונת כשאני אומרת שאני רובוט-

אני מתכוונת שאני רובוט כי אני לא מאפשרת לעצמי טעויות, אני תמיד על המשמר כדי לא לפספס שום דבר, לא ליצור עיכובים, לא לבזבז זמן

דברים כמו שינה זה דברים שמפריעים לי להיות רובוט

אני לא מנסה להיות מושלמת כדי שיאהבו אותי, אם כבר אני מנסה להיות לא מושלמת כדי שיאהבו אותי, אבל זה שני צדדים לאותו מטבע (כמו שבחור אחד שיצאתי איתו לדייט אמר שרואים עליי שאני מתאמצת להיות נגישה. הוא אמר את זה בקטע אמפתי וזה דווקא היה נחמד מצידו. אני מנסה ללבוש בגדים בצבעים רכים, בלי תכשיטים, בלי לק, בלי להגזים, להיטמע, להיות לא מאיימת, כי זה לא מועיל לי להיות דומיננטית מדי).

אני מאוד מאוד מאוד אוהבת את הזמרת הזאת, Niykee Heaton

כל התגובות שהיא מקבלת אונליין זה שחבל שהיא לא עושה פורנו, כי היא עשתה קצת ניתוחים ואנשים מעדיפים את איך שהיא הייתה קודם

באסה

היא מושלמת בעיניי ויש לה קול מדהים

Feel it race

Going numb

Got me beating like a drum

What I say

When I spill

Maybe I should never talk

Na na na na na, ay

Na na na na na, ay

Stories end

People change

But I'm ripping like a page

I don't dream

I'm afraid

Seeing nightmares in the day

Na na na na na, ay

Na na na na na, ay