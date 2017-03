על התאבדות, וקצת חדשות האח הגדול (חח)

3/2017

אני קצת חופרת פה בזמן האחרון אה

לא נורא מקסימום לא תקראו ככה יהיה יותר קל לשמור על חוקי הבלוג

עלה פה פוסט בנושא 'למה אני לא מתאבד'

והגבתי שם שאני בגישה לחיים של 'אם כבר אז כבר'. אם אני כבר יוצאת למסיבת תחפושות אז אני אתחפש נכון? ואם אני כבר אתחפש אז זה יהיה מהמם, נכון? ואם אני אגיע לשם ויהיה משעמם אז אני אנסה לפחות להכיר בן אדם חדש אחד, וכו'

וזאת הגישה שלי להכל אבל יש עוד עניין

אני הייתי די אובדנית כמה שנים, והיו לי עוד כל מיני דברים נחמדים, התקפי חרדה למיניהם

אבל הפלא ופלא כל פעם אחרי שהיה לי את המצב הכי גרוע, יום למחרת הייתי מקבלת מחזור

לקח לי המון המון זמן לעשות קשר בין שני הדברים כי כשנמצאים בתוך הסיטואציות האלה הרגשות מרגישים כל כך אמיתיים שאי אפשר בכלל להעלות על הדעת שיש סיבה אחרת

אבל באמת היו פעמים שהיה לי קול קטן בראש שהיה אומר: הפעם ממש אין לך סיבה להרגיש ככה

וזאת הסיבה: זה נקרא PMDD, הפרעה דיספורית קדם וסתית

זה כמו PMS שלרובכן יש אבל הרבה יותר חמור

"הפרעת מצב רוח המופיעה בעקביות ובמועדים צפויים. הימים הבעייתיים הם אלה שלאחר הביוץ, בדרך כלל בשבוע שלפני קבלת הווסת."

מועדים צפויים מאוד. זה מגיע כל חודש, לפעמים זה כמעט לא מורגש (אתמול בכיתי קצת בגלל סרטון מטופש על צבי ים), לפעמים זה בערך 10 ימים שאני מתפללת שזה יגמר כבר

וזה לא טופל כמו שצריך כי גם כשהלכתי לכל מיני פסיכולוגים למיניהם והם ממש לא לקחו אותי ברצינות

"... כן אגב אני מרגישה ככה בעיקר לפני מחזור..."

*צרצרים*

אין קול ואין עונה

ויקיפדיה: "כיום ניתן לומר רשמית – אנשי מקצוע שאינם שואלים אשה לגבי השינויים במצב רוחה בימים המסוימים במהלך המחזור החודשי עושים לה עוול, שכן הם עלולים לפספס אבחנה שניתן לטפל בה. אולי כיום אין זה תקין פוליטית להתייחס להבדלים בין נשים לגברים, אך מתברר שזה מחויב המציאות (והביולוגיה)".

לא רק שזה לא חוצפה לשאול אותי אם אני עצבנית בגלל המחזור, זה חובה לעשות את זה

כי אני עדיין לפעמים שוכחת

והתשובה תהיה "כן" כמעט במאה אחוז מהפעמים

ובגלל שאני שוכחת אני לא לוקחת את הויטמינים שאני צריכה באופן קבוע. כי בשאר החודש כשאני מרגישה נורמלי זה נראה תרחיש לא סביר שמשהו כזה יקרה שוב אי פעם לעולם

וגם כשהייתי אובדנית אף פעם לא דיברתי על זה או אמרתי משהו על זה, כי באמת הרגשתי שזה פשוט לא אני באותם רגעים, זה כאילו משהו השתלט לי על המוח, זה לא חלק מתפישת העולם שלי שאובדנות זה הגיוני

זהו אל תשכחו שלרצות להתאבד זה more often than not בעיה של איזון כימי

אתמול היה הפרק הכי מעניין בעונה המחורבנת הזאת של האח הגדול

היה קתרזיס מדהים עם ההדחה, ומה שנראה כמו אהבה אמיתית ומרגשת מאוד

ואני מאוד מאוד אוהבת את ג'ודי

ואני מזדהה איתה כי היא באמת בחורה שמנסה למצוא את המקום שלה, וכל כך מתאים לי לקבל כינוי כמו "נורבגיה"

הלוואי שתזכה זה יהיה הדבר הכי מדהים בעולם שבעונה האחרונה של האח זוכה מישהי מהכניסה השניה שגונבת את ההצגה, זה יהיה גראנד פינאלה באמת

אולי אני אפילו אצביע לה למרות שאני לא בטוחה איך מצביעים מחו"ל

דן שוב התנהג כמו האלפא מייל שראיתי בערב הראשון כשהוא התווכח בצורה תרבותית עם שם וחשבתי שהוא אפילו יכול להיות הזוכה,

ומאז כל השבועות הוא רק הפגין חוסר טאקט נוראי בהחלטה שלו להגיד שאביחי הוא גבר האלפא האמיתי ושווה פי אלף יותר ממנו ודן מפרגן לו וזז הצידה בכבוד (האסטרטגיה הזאת כבר לא עבדה לעומרי בן נתן) ואמר לשני המבולבלת שכשהם יצאו מהבית הם יהיו חייבים לקיים "יחסי אישות" לפחות פעם אחת (??)

עומר מקסים איפה פוגשים כזה?

כרגיל נראה שזק מכוון את חיים להיות הזוכה של העונה (וזה לא טייפקאסט שבחור כזה זוכה, זה קרה רק פעם אחת עם ג'קי)

לאורנה יצא הטירוף, סוף סוף מתחיל הקרקס

ומעיין דומה לדיויד בלאט חחחחחח what was seen cannot be unseen