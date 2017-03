משיחותיי על זוגיות

חיפושית: תעבירי!!!!!!!!!! חחחחחחחחחחחחח

אני: כמו ____ והחבר שלה, שזה פשוט בן ובת שאומרים מה בא לך עכשיו מאמי לסוע לסרט? לאכול גלידה? אוקיי מערכת יחסים אבל מה כיף פה

חיפושית: חחחחחחחחחחח הסטורי שלה: מסעדות מתחלפות עם חבר שלה

אני: אני מבינה למה לה כיף אבל למה לו כיף? איתי יותר כיף אני חצי גבר יאללה. בלי שופינג אני לא אגרום לכם לחכות באף קניון. ואני לא צריכה להתארגן בכלל, לוקח לי כלום זמן. נאכל מלא פיצה, נשתה בירה, נצפה בהיאבקות (אני נשמעת כמו כאילו בחורה מפחידה עכשיו אז לא, תצאו מנקודת הנחה שאני פטיט וחמודה כמו קימבר) ואני גם קינקית כשאני רוצה (אל תגיבו על השורה הזאת בחיאת)

חיפושית: תכתבי את זה כמו מודעות באתר הכרויות

אני: בדיוק חשבתי היום... ):

חיפושית: מה??

אני: עברו ארבעה חודשים מאז העורך דין

חיפושית: וואו... זה עבר מהר

אני: זה בדיוק מה שהפחיד אותי במקרה הזה, שעד שאני אחבב עוד פעם מישהו יעבור עוד מלא זמן, ואם גם איתו זה לא יסתדר, אז עוד פעם יעבור עוד מלא זמן

חיפושית: מבינה אותך... אבל זה חלק מהתהליך והחיים

אני: אתמול עדי שאלה אותי אם יש לי מישהו

חיפושית: איזו שאלה מעצבנת, זה משהו שממש מעצבן לשאול

אני: לא אין לי טעם בינוני כמו שלך יא בת זונה (אוקיי אני קצת מנבלת את הפה אבל אתם לא תדעו את זה עד שתכירו אותי חודשים ארוכים)

חיפושית: לשאול את זה זה ממש לחץ חברתי ועושים לי את זה המון. אם יש לי מישהו אני אדבר עליו נכון? אם לא דיברתי עליו אז תסתמי את הפה שלך (חחחחחחחחח)

אני: בסדר אני שמחה בשבילה (בחיי!) אבל היא באמת בחורה פשוטה

חיפושית: ברור. המכנה המשותף הנמוך ביותר. אנשים שקופצים ככה מזוגיות לזוגיות זה האנשים הכי פחות מורכבים, יש להם התאמה עם רוב האנשים.









בתור בחורה מורכבת מאוד עם המון רבדים שיצא לה לחיות זמן מה ב-4 יבשות ועל כן מדברת 4 שפות יש לי מחשבה כזאת שהסוד לחיים נמצא אצל אנשים פשוטים, ואני לא אומרת פשוטים במובן של zen כזה ומצמצמים ציפיות, פשוטים במובן של עמכה, אנשים בלי זוהר, בלי אמביציה ולא חכמים במיוחד (הם, מן הסתם, חושבים ההפך). יש להם דרך סלולה שמיליוני אנשים כבר הלכו בה: הם לא נדרשים להגדיל ראש, בשום דבר.

גם אין ספק שהמשפט "אין שכל אין דאגות" הוא נכון ומדויק. בן אדם בכלל לא יודע במה הוא כושל.

ולכן אולי פשוט קורים יותר דברים לאנשים האלה: כי הם לא שמים לב לתמרורי אזהרה כמוני! למשל עדי הייתה בטוחה שהיא תעשה סדרת דוקו על החיים שלה ושל השותפות שלה. חחח עלק! היא שנאה את שתיהן, ובסוף העיפה את שתיהן מהבית כי הן לא שילמו שכ"ד. זה היה כל כך צפוי, אבל אני לא רוצה להצטייר כקטנת אמונה, אז אני בדרך כלל לא אומרת כלום.





זה היה עוד פוסט של רחמים עצמיים ועלבונות עצמיים בסוגיית הרווקות שלי. ואני צריכה להפסיק להתייחס לעצמי ככשלון, לא כי זה לא נכון (?) אלא כי זה לא מועיל לשום דבר...

היו לי שני קשרים של אהבה הדדית, אבל אני בגדול לבד כבר שנתיים. אז זה מתבטל? זוועה של שאלה, אני יודעת. בשנתיים האלה לקח לי שנה עד להתאהבות להרף עם ביזנסמן, ואחר כך שנה לאותו דבר עם העורך דין. בין לבין יצאתי עם 3 שחקנים אידיוטים. אחד מהם היה צעיר ממני בשנתיים. העורך דין בן 38. ביזנסמן נמוך מאוד. אין לי רשימת מכולת מדויקת במיוחד, ועדיין. אז זה עוד חצי שנה ככה עכשיו...?

שיעור קטן לחיים: בעונה הנוכחית של האח הגדול נכנסה אחת להסביר על אנורקסיה. היא אמרה שחלק מהעניין זה דור האינסטנט: בחורה מחליטה שהיא רוצה להיות רזה מיד, בקרוב, עכשיו, ומפסיקה לאכול. זה קצת דומה... כי אני רוצה משהו שמוצאים פעמים ספורות בחיים עכשיו ומיד...





נ.ב אם אתם חושבים שאני משדרת לחוצת זוגיות אז ממש לא. אני כל כך לא משדרת מאמץ, בכל דבר שאני עושה. ממש להפך. אני משדרת קז'ואל ומיינדינג מיי און ביזנס. זה מה שהכי מושך אנשים.





יש כזה משפט:

years, lovers, and glasses of wine. these are things that must never be counted

לא יודעת מי הגה אותו אבל הוא היחיד שחושב את זה

הוא, וחיפושית

אני: לפעמים יש את הזוגות הסחיים האלה, כאילו- לא בא לי להעביר ביקורת...