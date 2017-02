מלאו כאן את כתובת האימייל

2/2017

חיי הרווקות



בא לי להמשיך את הדיון על זה שאני רווקה כבר הרבה זמן ואין לי חבר וזה מביך ומה יהיה בלה בלה אבל באמת כבר אין מה להגיד על זה אין עייפות החומר פעם היו תקופות שהייתי מחפשת עידודים כל יום, קוראת כתבות על אנשים שהם בתולים בגיל מאוחר (אני לא בתולה אז ההשוואה למצבם עודדה אותי יותר), הייתי קוראת כל יום באיזה דף בפייסבוק של עצות לזוגיות מלא סיפורים על גירושים ובגידות, פעם שלחתי הודעה לבעלת העמוד שהבעיה שלי היא שאני רווקה כבר זמן רב ואולי יש לה איזה משהו מעודד להגיד לי על זה, היא עשתה לי seen אבל לא ענתה מתחושת הבושה הפסקתי לקרוא שם מאז, אולי עשתה לי טובה מרוב שחשבתי על זה, כאילו כבר נגמר לי הדלק אני מנסה לרדת על עצמי שאין לי חבר בשיחות עם חיפושית כאילו מתוך הרגל, אבל זה מרגיש מאולץ כאילו מה אני אמורה עכשיו לשבת ולרחם על עצמי שאין לי חבר? כל בן אדם עם הגיון בריא יענה לא לשאלה הספציפית הזאת, מצד שני רוב האנשים מתייחסים לזוגיות כאילו זה חובה וזה הדבר שהכי מודדים בן אדם לפיו, כי לשפוט לפי מראה חיצוני וכסף זה כאילו לא יפה, אבל זוגיות זה כביכול מינימלי כי לכל סיר יש מכסה ולכל בן אדם הכי ווירד בסוף יש זוגיות ולכל אחד שאנחנו פוגשים אנחנו מצפים לראות מי החצי השני שלו כדי להבין במי מדובר אז כן לרחם על עצמי, כי זה בפרוטוקול? כמה, חמש, עשר דקות ביום? אין לי כוח ואם הפוסט הזה נשמע פסימי אז יש לי עוד מלא מחשבות בנושא שהן מוגזמות מכדי להעלות על הכתב...



עד כאן זה היה השטן שיושב לי על צד אחד של הכתף ועכשיו אני אתן את הבמה למלאך האופטימי שלוחש לי מהצד השני: אין לו הרבה מה להגיד חחחחח הוא פחות דומיננטי אבל אני כן נזכרתי בסיפור של אור דניאל שאמרה שכאילו טוב אני כנראה אצטרך להביא ילד לעולם עם ידיד הומו כי אין לי ברירה ועכשיו נראה שיש לה את הזוגיות הכי מושלמת ביקום וגם יש כזה משפט חוכמה לחיים שאומר שהרבה מהדאגות שלנו נובעות מההרגשה ששום דבר אף פעם לא ישתנה, למרות שהחיים מוכיחים לנו כל הזמן כמה הם דינמיים



חשבתי על זה קצת ועכשיו אני אתן לבן אדם הריאליסטי שבאמצע לדבר:

הקטע הוא שזה לא שאני רווקה מבחירה, זה לא מבחירה, זה מה שמביך בזה, כי כן הייתי רוצה זוגיות עכשיו מצד שני אני גובלת במנטליות של לחכות עד לנישואין לא כי אני באמת מגדירה שככה צריך, אבל מצד שני אני ממש חייבת שהבן אדם שאיתי יצהיר רצינות ברמה מאוד טוטאלית שיכולה אכן להביא לנישואין בהמשך, או יביע רצינות כזאת במעשים שלו ברמה שאין לי ספק שהוא יזכור אותי כל החיים מה שאכן קרה פעם אחת באופן הדדי למזלי, ועוד כמה פעמים בשביל הספק כי אני לא ארצה קשר עם בן אדם שלא רואה כמה אני wife material זה לא גורם לי לרדוף אחרי בחורים כאלה יותר, להפך, זה מוריד לי ישר אני נורא אולד פאשן, אני באמת רוצה לשמור את עצמי ולהרגיש אקסקלוסיבית ולהיות בקשר עם כמה שפחות גברים אין בי שום חשק לגוון ולהתנסות עם יותר מדי אנשים כי כשאני אוהבת משהו אני לא משתעממת ממנו אף פעם, כל פעם שאני מגלה משהו שאני אוהבת אני דבקה בו באופן בלעדי וזהו, בכל תחום בחיים אולי זה פשוט אופי, כמו פאקינג אדריאנה לימה הדוגמנית הכי יפה בעולם שהייתה בתולה עד החתונה בגיל 27 טוב זה קצת יותר הגיוני כשחושבים על זה ככה אולי אני צריכה to pride myself for it

נכתב על ידי קימבר , 27/2/2017 03:12