אני קצת חננה

היום ניגשתי לאחד המורים שלי אחרי השיעור ואתגרתי אותו עם כמה שאלות נוקבות על מה שהוא מלמד

איזה מתח מיני הלך שם

הוא שם עליי עין עוד קודם

כמעט כל סמסטר יש אחד כזה

כי מה לעשות, I take what I can get

אני לא האשה הראשונה שמדליק אותה גבר בחליפה ולא בחור בטישרט,

אבל אני קצת צעירה בשביל זה, בשביל אשכרה לצאת עם אנשים בני 36 פלוס ושזה ירגיש לגיטימי ולא כמו רומן אסור (שזה מדליק כשלעצמו)

העו"ד נתן לי בעיטה בישבן, שדחפה אותי קדימה

כאילו מצד אחד הוא ריסק לי את האגו (ואם מסתכלים על האירוע בעיניים ביקורתיות אז רוב הסיכויים שהבעיה היא איתו למרות שזה עדיין לא נכנס לי לראש)

מצד שני הוא הכיר לי את התחום, נתן לי את ברכת הדרך שאני חכמה, ונתן לי דוגמא לאיזה סוג גבר אני מחפשת (בתיאוריה)

שיהיה פאקינג גבר, שלמד ועבד בחיים שלו, ושיהיה כל כך חכם שאני ארצה לקחת את המוח שלו ולשים בתוך המוח שלי ואני אוכל לשבת לידו שעות ולהסתכל עליו בעיניי עגל

לא בחור, גבר. זה לא כזה מופרך, זה קיים.

בתקופה האחרונה אני מתחילה להכיר בזה שאני אינטליגנטית, ביני ובין עצמי

לא בדיוק שלא ידעתי את זה אבל כן ברחתי מזה,

כי כל החיים רק רציתי לעשות דברים, ולהיות פעילה בעולם. אז למה לי לקרוא עוד ספר? כל החיים אפשר לשבת בספריה ולקרוא עוד ספר. מתי מגיע הגבול? גם ככה כבר עכשיו הידע שלי כמעט לא בא לידי ביטוי באף שיחה.

בשנה הראשונה באוניברסיטה התחלתי לקבל מאיות בלי כמעט מאמץ. התייחסתי לזה נורא בביטול, כאילו לימודים זה משהו שאני מחלטרת על הדרך, יש לי מחברת אחת ל-5 מקצועות, כמעט לא באתי לאף שיעור, כי הרגשתי שהחוכמה המרכזית שלי היא חוכמת רחוב- אני יודעת מה המורה רוצה לשמוע ואיך ללמוד, זה בערך כל מה שצריך

אבל לפעמים הייתי מרגישה כאילו המוח שלי בוער

כאילו אני מקבלת את הגירוי שאני צריכה, שאני לא יכולה לקבל מפעילויות אחרות, רק מהלימודים

והנפש שלי כן מחפשת את זה, כן להיות מסוגלת להבין משהו, לדעת להתווכח על משהו, להילחם בדיון פוליטי

כי ידע זה כוח והדבר שאני הכי אוהבת זה כוח

הדבר הכי בריא בשביל הנשמה שלי זה הערצה והערכה, כלפי כל דבר. כלפי מסעדה שאני מגיעה אליה, פטריוטיות כלפי מדינה, גם כלפי אנשים, כשאני בוחנת אותם. ברגע שאני מרגישה שמשהו הוא עלוב ותת רמה, אני נהיית מאוד מרירה ולא נחמדה. אני רוצה להרגיש כוח וגאווה. אנשים שאני מכבדת, אני קורנת לידם.

אנשים אומרים שאני צעירה (למרות שאני לא מרגישה ככה בכלל), אולי זה בסדר להנות מהלימודים ולא לנסות לטחון אותם מהר מהר כדי שאני אוכל להתחיל כבר את החיים של להיות אדם בוגר כמו שאני כל כך רוצה

בשנים האחרונות הפוקוס היה על המראה החיצוני שלי, אבל זה לא סותר

אני יודעת שאני חכמה ומשכילה, ובעיקר התייחסתי לזה כאילו כבדרך אגב

חברה שלי חושבת שאין לי חבר כי אני כאילו overqualified

אולי אני צריכה לשאוף לבן זוג אינטליגנט, מעבר לכל דבר אחר

אבל לא אינטליגנט רק של ספרים אין מצב, שישב איתי על הספה ויגיד לי אהה אריסטו אמר ככה זה אמר ככה

לא לא.. אם אין חוכמת חיים אז זה לא מדליק