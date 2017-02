מסע לתוך נבכי נפשי המוזרה

2/2017

מסע שהוא לא פשוט כי יש שם המון קירות

היום הלכתי לפסיכיאטר ודיברנו על כל מיני דברים מלחיצים וקשים שקורים לאחרונה, בין היתר: מחשבות על הקריירה, פחד להיתקל באותו עו"ד ופחד מאותו צלם שאני חייבת להתעסק איתו לאחרונה, שבניגוד לכל מיני אנשים מעצבנים שאני מכירה אני בטוחה במאה אחוז שיש לו מחלה נפשית חמורה

ואז הוא אמר: מה את עושה כשאת מפחדת?

אני: כלום

הוא: כלום ומחכה שזה יעבור?

אני: כן, ממשיכה כרגיל

הוא: מה את אומרת לעצמך כשאת צריכה לנחם את עצמך?

אני: *חושבת קצת* כלום, אין לי כלום להגיד

הוא: כולנו צריכים כלים כדי לעודד את עצמנו

אני: אני פשוט לא אוהבת לספר לעצמי סיפורים (אני לא סובלת את זה גם כשאנשים אחרים עושים את זה, כל הזמן לדמיין איזה עתיד ורוד יהיה להם וכו', ואז הם מאכילים את עצמם בכל מיני קלישאות. אני לא מדמיינת את העתיד שלי לא לטובה ולא לרעה)

בהמשך גם אמרתי לו שזה פשוט נראה לי כמו לתת לעצמי פרס על כישלון, לנחם את עצמי (מה, אם לא הצלחתי עכשיו אז אני אזכיר לעצמי שפעם כן הצלחתי?)

ואז הוא כבר ממש צחק בהפתעה ואמר: וואו, כמה שאת קשה על עצמך!

ובאמת דיברנו על זה שפעם היו לי כלים כאלה, אני ממש זוכרת שפעם הרמתי לעצמי והייתי מעודדת את עצמי בכל מיני מנטרות ושירים וספרים וכינויים וכו', אפילו עד לא מזמן

והוא רוצה שאני אשקם קצת את היכולת הזאת

הנושא של אמא שלי עלה המון

והוא שאל אם הייתי רוצה שכל מיני דברים יקרו לפני שהיא נפטרה, למשל שהיא תדבר איתי על כל מיני דברים, ואמרתי לו שלא, כי זה בדיוק הקטע: אין אצלי מחשבות על דברים שהייתי רוצה או מאחלת לעצמי בדיעבד, אין אצלי שום משאלות, אני לא הולכת ואומרת "מה היה קורה אם..."

באיזשהו מקום נהייתי קשה קשה קשה קשה, כמו רובוט, שזה מה שרציתי, ומה שנראה לי שהחיים ציפו ממני

לפעמים זה לטובה, גישה של it is what it is

לפעמים זה לרעה, כי בסיטואציות בהן מומלץ לחשוב על העתיד זה קצת קשה מנשוא, לצאת מהמשבצת האגרסיבית הזאת של מה שיהיה יהיה וזהו, להגיד שאכפת לי ממשהו

בגלל זה אני בן אדם כל כך חזק, כביכול

הרבה אנשים שואלים אותי איך אני כל כך חזקה ואני לא יודעת להסביר. החוזקה שלי לא נובעת מאיזשהו משהו נפשי, זה כוח פנימי שהוא כמעט פיזי, לקום ולעשות. שום דבר לא עצר בעדי אף פעם. אני יכולה לחוות אירוע טראומטי וכעבור שעה להיות בעבודה כרגיל

זאת חוזקה או בעיה?

אז בלי ניחומים, בלי התמודדויות, בלי משאלות

אני חושבת שזה הבן אדם שאיחלתי לעצמי להיות, be careful what you wish for cause you just might get it,

הגדרתי לעצמי שאני רוצה להיות כמו אנה בול מהאח הגדול, כי היא נראתה לי הכי מנותקת רגשית שאפשר

מבחינת ייעול ועמידה במטרות אין מה לשנות בי

אבל אם אני אהיה פחות קשה כלפי עצמי אז אולי אני פשוט אוכל להרגיש יותר טוב... ולהצליח להרגיש חמלה ונחמה מאחרים

הוא גם העלה את ההשערה שקיבלתי טראומה כל כך חזקה ממה שקרה עם העו"ד כי זה מזכיר לי חווית נטישה כמו של אמא שלי

זה קצת נשמע כמו חרטא אבל יש בזה משהו כי גם באמת ראיתי אותו בתור דמות של מבוגר אחראי שיכול לקחת עליי חסות, וגם כי תכלס באמת לא התמודדתי עם זה שאמא שלי הלכה לעולמה בכלל, מאז שזה קרה (לפני שנה)