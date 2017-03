3/2017

להחליף פסיכיאטרים ברוצחים שכירים היה הופך את העולם לטוב יותר

I'm sad because he's not yet dead, I murmured, lying on my bed. My eyes still closed, my mind still trapped, And, well, alone. יש לי בעיות. אני לא יודעת מה נורא לי יותר, הצרחות או הצחוק. החשק לתפוס את הסכין הקרובה זהה בשתי הסיטואציות. היכולת שלי לתפקד אחרי הולכת ומשתפרת. מה שמעיד, כמובן, על התפוררות מוחלטת, רק... בהמשך. בכתה ח׳ או ט׳ אהבתי כל כך להתריס בעכברוש שאין לי בעיות. ולא היו לי. עכשיו יש. שפע של בעיות. מגוון עצום. אבל אף אחד מה..."פתרונות" לבעיה האמיתית שלי אני לא מוכנה לקבל. הן מרתיחות אותי, ההצעות.