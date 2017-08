מלאו כאן את כתובת האימייל

8/2017

words are very unnecessary, they can only do harm

הוא: היי, מה שלומך? איך עבר השבוע? אני: אתה שואל כי אתה רוצה לדעת או כי אין לך משפט פתיחה מוצלח יותר? כי מה אתה שואל בחורה זרה שמעולם לא פגשת, מה שלומה, או איך עבר השבוע? כי אם אענה לך את האמת, אתה תישאר? כי אם אני אגיד שרע. אבל כזה ממש רע. כ"כ רע שהיום כשהוצאתי את הכלב לטיול, לא הצלחתי לעצור את הדמעות, ולא היה אכפת לי שמלא אנשים רואים, זקנים כאלה מהשכונה, שגם יורדים עם הכלבים בשעות שלי, כי אני פאקינג בת 32 אבל מרגישה ומתנהגת כמו בת 80. אז אותם זקנים, שרגילים שאני תמיד מחייכת אליהם באדיבות והם מקשקשים איתי על הכאבים שלהם ברגליים או משהו, הסתכלו עלי במבט מרחם, כי בכיתי. ואחרי שהם הלכו, ונשארתי לבד עם הכלב, לא הצלחתי לנשום. הסתכלתי הירח וניסיתי להתרכז רק בו, ולא בי, לא בכלום הזה שיש לי בפנים, לא בתחושת הכישלון שלי לא בפחדים מהעתיד לא בתסריטי האימה שרצים לי בראש- שאני כנראה אהיה מובטלת ממש בקרוב כי קיצוצים ולא יהיה לי מקום לגור בו כי שיפוצים ואצטרך לראשונה מזה 16 (!) שנה לגור עם אמא שלי כי החיים שאיך אממן את הלימודים כי עניים שמי ירצה לצאת עם מובטלת זקנה שגרה עם אמא שלה אבל וואו איזה תעודה יפה הוספת לעצמך לקיר. אז אני מתרכזת בירח, ומצליחה טיפה לנשום ומקווה לזכור מחר להתנצל בפני הזקן החביב הזה שפעם הלווה לי שקית, כי הוא אמר לי שלום ואני הייתי עסוקה בלבכות. אז בעבודה רע, וחוסר וודאות, ואני בלופ מסריח של לגור בפרברי העיר הגדולה ואין לי גרוש בשביל לשכור דירה שהיא לא מעליבה וגם אם כבר יש מודעה סבירה היא נתפסת עד שאני חוצה את איילון בפקקים אז מוכנה להתפשר על שותפים, אבל אף אחד לא רוצה לגור עם כלב וחתול ואיזה זקנה שלא ברור אם יהיה לה בכלל שכר דירה לחודש הבא. אבל היי, התקשרתי גם למטפל- אז ממש תכף גם יהיה לי פתק מרופא שהכל בסדר, וזה רק אצלי בראש ואיזה פוטנציאל בכלל טמון בי ואיך אפשר שלא להתאהב בי. ואז גם הוא, כמו כולכם יתאהב בי, ואני אצליח להקסים אותו והוא ישב עם אשתו ויספר לה על המטופלת החדשה שלו שהיא מודעת לעצמה ואיזה תהליכים היא עוברת (ועוד מילים כאלה שמטפלים אוהבים להשתמש בהן) אבל ממש תכף גם הוא כבר יראה את הזיוף את השקר הזה שהוא אני, את הכלום והשומדבר הזה שיש לי בפנים, וישאל את עצמו מה הוא אהב בי כל כך בהתחלה. והוא יגיד לי שאני משחזרת קשרים משחיזה סכינים שוזרת מילים שרק נשמעות יפות אבל גם הן ריקות. אז זה שלומי, איש זר. אתה נשאר?

נכתב על ידי ~PennyLane~ , 14/8/2017 00:25