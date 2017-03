3/2017

say something I'm giving up on you...

תגיד משהו. כל דבר. תצעק תקלל תכעס תבכה תגיד משהו. כל דבר. אבל אתה שותק. מעניש אותי ואותך. יושבים בדממה בתוך האוטו שלך. מידי פעם אני לא מצליחה לשתיק את הבכי ונשמע כזה חירחור מלווה בצינון והמון עצב. ואתה שותק. והמוח שלי צורח עליך- תגיד משהו. כל דבר. ואני שוב מנסה להבין איך הגעתי למצב כזה בו אני נמצאת באוטו עם עוד איזה אמן מיוסר שתמיד רגיל להביע הכל, אבל לא במילים ולא מולי, ולא עכשיו. אני מוותרת, אתה מבין? כי השקט הזה הוא סרטן. תגיד משהו. כל דבר. אני אתמודד עם הכל. חוץ מעם השקט שלך. ואתה שותק. וויתרתי.