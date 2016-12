12/2016

no hope, no harm, just another false alarm

כל דייט מתחיל עם תקווה קול כזה קטן שאומר לי שהפעם הפעם יפתח לי הלב. ואני מנסה ומתרגשת ועובדת קשה בשביל זה. וחוזרת הביתה להוריד את האיפור מהעיניים ואת העקבים ומהשמלה שמבליטה אבל לא חושפת כדי שלא יחשבו חלילה שאני סקסית, מידי אלא רק במידה הנכונה. ומנסה להבין למה הפעם לא. למה גם הפעם העברתי שעתיים מחיי עם איש שאני לא מכירה ודובבתי אותו (כי אני באמת מסוגלת לנהל סמול טוק עם עציץ, זה לא באמת הישג) ושתיתי וויסקי למרות שכבר מזמן לא בא לי לשתות, ולא קמתי בשניה בה הבנתי שהתמונה שלו צולמה אי שם בשנות ה-90 המאוחרות, ושהוא בעצם מעניין אותי כמו פרק של האח הגדול. למה לא קמתי למה חייכתי בנימוס למה הרמתי את החשבון ושוב נאמתי את הנאום (האמיתי שלי יש לציין) על אמונה אמיתית בשיוויון ולא, אני לא אתן לך לשלם על הכל גבר זר שאין לי שום עניין בו או כוונה לראות אותו אי פעם שוב בחיי. למה שוב כל הדבר הזה קרה. במדרגות אני פוגשת את השכן שלי שרוצה לשדך לי את החבר הכי טוב שלו. בסדר, אני אומרת לו. והקול הקטן הזה בראש שלי, תקווה, שאולי הפעם... אבל הלילה, אני יכולה להיות רגועה. גם הפעם אף אחד לא נכנס לי ללב.