1/2017

עוד פוסט קלישאתי של בחורה

בקיצור

כולם אומרים שאני לא מפסיקה לחשוב עליו כי עוד לא הכרתי מישהו אחר שיחליף אותו

אבל אני לא מצליחה להכיר מישהו אחר שיחליף אותו כי אני חושבת רק עליו



זהו להיום



אה בעצם נזכרתי בעוד משהו

סיפרתי על זה לאימא שלי והיא התחילה לשיר לי "You can't always get what you want"

תודה אימא את ממש טובה בלשפר מצברוח