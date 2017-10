כינוי: סנון

10/2017

איזה מזל שהיה לי ..

אני בדרך כלל לא ניגשת לרופאים ורופאי שיניים, אני מנסה כמה שיותר או פחות לגשת אליהם אם הסיבה לכאבים לא מרגיש לי מצריך. אם אני כבר ניגשת אני ניגשת אליהם רק אם אני כבר לא מסוגלת ל"סחוב" את הכאב וזה נהפך לבלתי נסבל. וזה מה שקרה לי לפני כמה ימים. בערב חג סוכות. שהתחילו לי כאבי שיניים - התעלמתי מזה. חשבתי שאולי יש לי איזו שריטה קטנה או דלקת שתחלוף אם אשטוף את הפה בתכשיר מי פה שנועדו לזה.

ובהתחלה היה נראה שבאמת הכאבים חלפו והתכשיר שרכשתי עובד. אממה, בלילה אחד הכאבים גברו וגברו וגברו שלא הצלחתי לישון והכא בים הגיעו לי על סף דמעות וסף של חוסר יכולת להכיל את זה מרוב שזה היה בלתי נסבל. למחרת בבוקר החלטתי שאין מה לעשות - אני חייבת דחוף רופא/ת שיניים. חיפשתי בגוגל ומצאתי כמה רופאים, אז אחד - המזכירה אמרה שיחזרו אליי (ולא חזרו) והשאר - חלקם לא עובדים או שעובדים אבל רק ביום שישי או אחרי החג. בינתיים ככל שהכאבים התגברו אמרתי לעצמי שאני חייבת לנסות עוד פעם אחת למצוא רופא/ת שיניים כי הכאבים האלה "גמרו" אותי. אז באמת אחרי עוד ניסיון הצלחתי למצוא רופאת שינײם שבדרך נס הסכימה לקבל אותי להיום (שכחתי פשוט שזה ערב סוכות).- תארו לעצמכם את עוצמת האושר שהייתה לי. אז אימא ואני נסענו לשם והגענו מאוד מהר. שנכנסנו חיכינו האמת המון זמן כי היו עוד שני מטופלים, אבל כל כך

לא היה אכפת לי לחכות, העובדה שאתפטר מהכאב שיניים היה עצום שהייתי מאושרת שהגעתי! שהגיע תורי וסיפרתי לרופאה מה כואב לי היא צילמה את המקום והסבירה לי (גם הראתה) שזה חור ליד עצב של שן בצד ימין. היא אמרה לי שאני צריכה שוב טיפול שורש וסתימת החור. בנוסף היא גם אמרה לי שאם הייתי ממשיכה לחכות

עוד אז לא רק שלא היה לי רופא שיניים להשיג עכשיו - גם הכאבים היו הולכים ומתגברים שאפילו אופטלגין פשוט לא היה עוזר. מה שנכון - כי נטלתי כדור והכאבים רק התגברו יותר ויותר בכל כמה דקות כל פעם יותר כואב ויותר כואב. אז שסוף סוף הגעתי והיא התחילה לטפל בי ונתנה לי את העזרה הראשונה הרגשתי שאני הבת אדם הכי ברת מזל שיש.. גם כי מזל שלא חיכיתי יותר וגם כי מזל שהצלחתי למצוא אותה ומזל שהיא עוד עבדה כי גם אנשים נוספים הגיעו אליה למרות שהייתה צריכה לסגור את המרפאה. אז לסיכום אין לי יותר כאבים ונשארו

לי עוד שני טיפולים בשביל לטפל בשיניים ומסקנה עם לקח להשגיח להבא שלא להגיע למצבים כאלה.

