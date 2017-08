כינוי: סנון

בת: 31



פרטים נוספים: אודות הבלוג





מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 12/2015 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 5/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 6/2014 5/2014 4/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 9/2013 8/2013 7/2013 6/2013 5/2013 4/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 12/2010 11/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 8/2009 7/2009 6/2009 5/2009 4/2009 3/2009 2/2009 1/2009 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008 5/2008 4/2008 3/2008 2/2008 1/2008 12/2007 11/2007 10/2007 9/2007 8/2007 7/2007 6/2007 5/2007 4/2007 3/2007 2/2007 1/2007 12/2006 11/2006 10/2006 9/2006 8/2006 7/2006 6/2006 5/2006 4/2006 3/2006 2/2006 1/2006 12/2005 11/2005 10/2005 9/2005 8/2005 7/2005 6/2005 5/2005 4/2005 3/2005 2/2005 1/2005 12/2004 11/2004



<< אוגוסט 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח סנון31RSS: לקטעים

8/2017

תשקיעו!

אני לא אוהבת שכותבים לי כמעט בכל יום הולדת שלי את צמד המילים "מזל טוב" ולא מוסיפים שום דבר מעבר. רק "מזל טוב" סתמי וזהו. אני לא אוהבת את זה. לא אוהבת את זה בכלל! אני משקיעה בברכות. לא משנה אם אני אחזור על הברכה או הברכה תהיה באותו גוון כמו כל ברכה אחרת שאני כותבת - אני באמת משקיעה קצת זמן וקצת מחשבה על כל ברכה שאני כותבת למישהו. גם אם ייקח לי שנייה אחת או כמה דקות קטנות - אני אשקיע!

אני לא אאעיז לכתוב "מזל טוב" ואחשוב שבזה הרגע כתבתי את הברכה הכי יפה. ממש לא. אז למה אם אני משקיעה אני צריכה לקבל את צמד המילים היבשות האלה "מזל טוב" ולכתוב גם "תודה" עם סמיילי ולבבות? ואם אני מתרגזת מנסים לתרץ לי את העניין ב"השקעתי, חשבתי עלייך, כתבתי מכל הלב, מה את רוצה" זה בולשיט!!! לכתוב "מזל טוב" זה לא להשקיע!! זה לא נקרא לחשוב על מישהו!! זה נקרא שלא היה לכם חשק לכתוב משהו אז כתבתם את זה. לאחרים שאתם אוהבים אתם כן משקיעים! ואני רואה את זה! וזה לא מעט. הרי אני יודעת בוודאות שאם הייתי כותבת להם את אותו הדבר, את אותן המילים היבשות האלה ביום ההולדת שלהם - לא בטוח שהם היו כל כך מתלהבים מזה ואולי אפילו טיפה או הרבה נפגעים .. אז יפה שאתם החלטתם לכתוב לי ברכה ליום הולדת אבל אם החלטתם כבר לכתוב - לפחות תשקיעו! כי הפעם שיכתבו לי את צמד המילים האלה, היבשות האלה, לא בטוח שאני אהיה סלחנית כל כך ..



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

תגובה אחרונה של Ashamed to be me ב-2/8/2017 02:54 << לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי סנון , 2/8/2017 01:37