דיון בדברי הפילוסוף קאנט

10/2017

ניקח שני ציטוטים של קאנט אשר עוסקים ברעיון דומה כמו צמד.

"namely that we can cognize of things a priori only what we ourselves have put into them"

הקדמה למהדורה שנייה=B חלק B18 עמוד 111=kant, b18 page 111

וכן כאשר קאנט חוזר על אותו רעיון בביטוי יותר קל להבין [בהקדמה שכתב קאנט הקדמה למהדורה שנייה=B חלק B23 עמוד 113]

"nothing can be ascribed to the objects except what the thinking subject takes out of itself,"

היינו יש מגבלה שאין לתאר את מה שמדמיינים, מלבד מה שהחושב מתאר ומגדיר, ואז חסר מהמהות ומפרטי 'מה שמנסים לתאר' במטאפיזיקה. ביטוי זה מסביר יותר את אותו הרעיון שבציטוט הקודם מדברי קאנט מעמוד 111 המובא מעלה

בואו נתבונן ברעיון. בעצם כתב שכאשר אנחנו מתבוננים במשהו שלא ראינו, רק במחשבה, יש מגבלה של "רק מה שאנחנו הגדרנו" ברעיון. היינו יש מגבלה שאפשרי רק לחשוב על מה שאנחנו מגדירים בעצמינו שהוא הדבר. למשל אם אדמיין דרקון/גמדון אני יכול לחשוב על הדרקון אבל יש מגבלה שאני לא יודע כול פרטי הגמדון, כי אני מוגבל רק הפרטים שאני הגדרתי (אם בחרתי צבע או צורה). וככה בכול דבר או רעיון שמדמיינים. אם נדמיין אלוהים למשל יש אותה מגבלה.

הבדל אחד בדת היהדות הוא, המילה "אם" המאפשר לנו לבדוק לפחות פרט אחד. הנה הבדיקה שעשיתי/ביצעתי: היה גשם לפני שבוע וככה יודעים בחוויה/ראיה לא רק שתוכן ספר דברים שקרי, אלא עוד שאין אלוהים "כועס" כמתואר שם בספר דברים של תורת משה, וברעיון דומה ש-"אין בנמצא אלוהים שכועס", כי אין אל שמונע גשם ושאין אל כזה שאם הרוב לא יעשו סוכה או/וגם לא ישמרו שבת "יעצור את השמים ולא יהיה מטר" כי בדקנו את ההבטחה "אם" וחשפנו שהיה גשם במצב שהרוב לא בנו סוכה ולא שמרו שבת.

+נחזור לדברי קאנט במילים בציטוט למעלה אנחנו יכולים לבטא במילים את אחד הניגודים הקיימים בין דברי הרמבם' שטען שאי אפשר לדעת את האלוהים, רעיון המתאים למגבלה שתיאר קאנט, רעיון אשר באמת נוגד את הרעיון בתורה "וידעת היום כי יהוה הוא אלוהים" ועוד ביטויים של ידע או בתורת משה או מה שהמחזירים בתשובה [מחבת'] מצטטים בשביל תרמיותיהם. קיים ניגוד הסותר את התוכן של תורת משה.

רעיון אחר בעמוד 115 חלק B25 הוא משווה את מטיפיזקה, שיכול "לצמצם" את ההשערות במה שמגדיר את ההשערות, לתפקיד המשטרה

"chief business is to put a stop to the violence that citizens have to fear from other citizens, so that each can carry on his own affairs in peace and safety"

בכך הוא גם מתאר רעיון של חופש הפרט. הגדיר כאן רעיון מוסרי חשוב שמצד אחד כול אחד יעסוק במה שחשוב לעצמו, וזהו המוסר של חופש הפרט ושבסיבת חשיבות חירות זו, המוסר מגביל מה שיפגע בחירות הפרט לעסוק במה שרוצה לעסוק או לעצב בעצמו את אורח חייו, והצורך והתועלת של מניעת מה שעלול לגוע בחופש הפרט "כדי שכול אנושי יכול לעסוק במשימותיו" בלי לפחד מהסביבה ובכך ביעילות תיאר ביחד הן את הרעיון החשוב של חירות הפרט לעסוק במשימותיו ושבסיבת חשיבות זו המוסר מגביל פעילות שיפגע בזכויות האחר וביחד גם את התועלת של פעילות משטרה [אם תפעל כראוי] ובכך גם מתאר את התועלת במטאפיזיקה לצמצם ולהגדיר רעיונות. כמו שהמשטרה מגביל פעילות שעלולה לפגוע במשימות הפרט ככה ניתן לזהות "תועלת ויתרון" של מטאפיזיקה להגביל במה שמגדיר את הרעיונות שמעבר לחוויה. וכמו שמכירים את התועלת באחד ככה לא נכחיש את התועלת במטאפיזיקה.

בנפרד אני רואה שמדגים את ההגדרה בשיטת החשיבה באופן המבטא את התועלת בצמצום ובהגדרות ברורות. בחלק B27 בעמוד 115 הוא מדגים את התועלת הנזכרת בהגדרה כאשר מדמיינים שיש לאדם נשמה בלתי נראית.

"I would not be able to say of one and the same thing, e.g., the human soul, that its will is free and yet that it is simultaneously subject to natural necessity, i.e., that it is not free, without falling into an obvious contradiction"

היינו שמה שנוגד את עצמו כמו להגיד שהנשמה שאני מדמיין גם חופשיה לפעול כרצונה וגם תחת שליטה של משהו אז קיים ניגוד או סתירה עצמית.