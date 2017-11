11/2017

One More Time

אני רק יכול להתפלל שאני אצליח לרשום כאן איזשהו טקסט שיעשה צדק לכמה שאני אוהב את השיר הזה בשבילי הוא פשוט ממש נוסטלגי, זה בהחלט מוסיף יש עוד הרבה דברים שמוסיפים מרגיש כאילו אני מצליח להתאזן בזמן האחרון (אומנם השיר מתאר מצב שמרגיש לי ההפך ממאוזן) שבוע הבא מחזיקים אצבעות לעוד כוח אדם מקבלים דרגה אה בחדשות הטובות, הצלחתי למצוא דרך להוציא דברים מהכונן טרה שלי קניתי כונן של 2T אבא רצה אמר שבמקום להביא לי כסף כל פעם אז פשוט ל-300 ש"ח הבאים אני אוציא מהכיס שלי במקום להחזיר לו את הכסף של הכונן טרה שמילא הוא יביא לי כשאבקש כסף אז חשבתי להציע להורים כבר פשוט אשתמש בכסף שלי למה שאני צריך במקום שאבקש מהם כסף כל הזמן מצד אחד זה נחמד לקחת כסף מההורים וזה חוסך לי ללא ספק מצד שני, אני לא מוציא יותר ממה שאני מכניס אני מחפש דרכים להעלות את היתרה שלי בבנק אבל הרעיון הזה דווקא עושה בדיוק ההפך, במקום להשאיר אותה במקומה היא מוודא שתיהיה שם תנועה כלשהי ההורים הביאו לי כיוון יותר טוב לגבי המשכנתא שאני אקח ביום אחד עוד אולי 4-5 שנים מהיום כחלון/לפיד/ביבי/ראש מפלגה כלשהי, תוכלו בבקשה להוריד עד אז את ההון ההתחלתי הנדרש להיכנס למשכנתא? 30% היום, אז נניח בא לך דירה/בית במיליון וחצי, תתחיל עם חצי מיליון ואז נדבר לא יודע אם שמתם לב, מרבית האנשים מפסידים בלוטו, לא זוכים בו. אבל אחרי מספר שנות עבודה עם מינימום הוצאות, אולי ל-2 אנשים משכנתא כזאת זה דווקא ריאלי עכשיו רק למצוא כלה... המק ששיחזרתי (לא זוכר אם בפוסט הקודם דיברתי על זה, אבל זאת הסיבה שהטרה חטף עלי סיבוב) עכשיו פועל Fix SSD, הכל מאמי בובה אני עדיין מנסה לתפוס מה הגברת שהמחשב שלה מנסה לעשות איתי אבל אני פשוט אזרום עד שימאס לי, אין מה להפסיד כמובן שאשתדל לשמור על הרגשות שלי ועל הרגשות שלה בנות ממש נחמדות בקטעים האלה, כל כך חשוב להן לשמור על הרגשות שלכם שלהסתיר מידע או לשקר זה אמצעים מקובלים, רלוונטיים ולא נדירים בכלל לזכותן יאמר, שגברים הם לא יותר טובים בזה ובהרבה דברים אחרים המין האנושי across the board, לא משהו. תגידו זה רק אני או שהנושא החם זה אלאור עזריה כבר שנתיים? טוב למי איכפת. זה נחמד, סופ"ש בבית יש כל כך הרבה שטויות מהצד שמתחשק לי לעשות יש גם דברים יותר חשובים כולם אוהבים למצוץ לקטע של רישיון נהיגה זה סגירת פינה בשבילי, בדיוק כמו התואר הזה שהתחלתי אני רוצה לכתוב כאן על אריאל מצד אחד מצד שני, מה נשאר לכתוב אם יש נושא אחד שסחטתי ממנו את כל המיץ זה בוודאות זה אגב אני לא מדבר על העיר אריאל. אני רעב. סופ"ש שקט

נכתב על ידי מקס לזרב רודריגז , 10/11/2017 19:51