9/2017

Too Soon + מגיע לה במה

2 פוסטים בפוסט אחד, אז אני חייב לכם גם 2 שירים כתבתי על זה כאן מלא אבל תיכננתי ללכת לאיזה מקום בתקווה לראות שוב את האחות הקטנה של הזאתי תיכננתי מחר אולי בכל זאת? זה יעלה קצת כסף קשה, זה גם מוקדם בבוקר עוד בעיה עיקרית היא שאני לא יודע אם אני אצליח למצוא את מה שאני מחפש ובאופן כללי, הרעיון עצמו משוגע אולי זה יעבוד אולי זה לא "אין מה להפסיד", זה היה הגישה עכשיו או כל הרעיון הזה של "אסור להתחרט" אני כבר לא במצב רוח הכי טוב כי אני רק מצליח להתאמן Every other day שזה עדיין מצוין אבל לא מצליח להזיז שיעורי בית לא רלוונטי כשאני נזכר בסרט Yes man אני פשוט חושב, Fuck it תנסה, מקסימום יהיה זין טוב, חייב להודות, שמתי את עצמי במצב שמרגיש כמו Lose Lose Situation מצד אחד, לא ללכת, לא אפסיד את הכסף והזמן שיקח לי להגיע ולחזור אבל אתחרט על זה עד שנה הבאה שיהיה לי עוד הזדמנות מצד שני, ללכת בלי להתחרט, הכסף והזמן ילכו וסיכוי קלוש להוציא מזה גם משהו טוב אוקיי, הבעיה העיקרית היא כזאת אני לא יודע בוודאות אם היא נמצאת שם זה הסיכון הרי אם הייתי יודע, מאה אחוז ללא צל של ספק, שהיא נמצאת שם לא חושב שהייתי מהסס בכלל אבל, הסבירות שהיא נמצאת שם יחסית גבוהה עוד בעיה, שעכשיו מאוחר בלילה ללכת לשם עייף? לדעתי עדיף שלא זה חוסר אחריות שלי, משתלב יפה עם החוסר לימודים עוד אופציה לשקול, פשוט להגיע מאוחר יותר רציתי לבוא ממש מוקדם אולי להסתכל באיזה רשימת שמות שיתלו כדי לדעת במקום ללכת על מזל ולקוות שלא יורידו את הרשימות האלה אחרי שהשיעורים יתחילו? אם בכלל יש כאלו רשימות? ואם אגיע מוקדם ולא יהיו רשימות? טוב, אני חושב שהחלטתי, לא אעשה משהו מטומטם אני אספר כאן את הסיפור שאשתמש בו לאנלוגיה שלי היה איזה יום אחד, שעה ספציפית מדויקת משהו מיוחד בכמה שהוא לא מיוחד 12:12:12:12:12:12:12 2012 או משהו בסגנון הזה או שזה היה 2011? משהו טיפשי טוב האמת שהסיפור הזה כל כך Cringe שאני לא אמשיך אפילו בואו נסכם בזה שרציתי לעשות משהו שלא הלך מספיק עם ה-Cringe הנה משהו שאני צריך לקחת לעצמי ללמוד לשנן לעשות אנערף לא לעשות דברים Cringeיים להלן הסיכון שאני חשבתי לקחת מחר יכל להיגמר בסיטואציית Cringe שכמעט אין דרך חזרה ממנה הרי מה הבעיה? כמות המזל שאני בונה עליו מחר היא פשוט גדולה מידי זה לא שווה את הסיכון גם אם ה-Reward הפוטנציאלי הוא כל כך גדול The risk is just too high חוץ מזה, שנה הבאה זה גם אופציה. אז ה-Risk יירד קצת. ואולי אז, אחרי ויתור אחד או שניים, אני אחשוב "הי, זה טוב שלא ניסיתי בכלל, חסך לי צרות" חוץ מזה שיש עוד אופציות מלבד לנסיכה הזאת (: עכשיו ניגש לנושא אחר, שאולי גם עוזר לי קצת לוותר על לנסות את זה השנה נושא אחר לחלוטין מגיע לה במה אני חושב שזה חייב לקרות



הלילה שוב חלמתי על הבלונדה הזאתי שדחיתי בקור רוח שלא לצורך בתקופת החטיבה תיכון (לא הלילה הזאת, לילה לפני כמה ימים)



קור רוח? יותר נכון יובש יתר

האם אני מתחרט? לא יודע



האם אני רוצה לחזור להיות איתה בקשר?

התשובה לזה היא כן



אז מה חלמתי?

קשה לזכור כמובן

אבל היה איזה בילוי מוזר בבית אקראי כלשהו

ואני בטוח שהיו שלבים שם שהחזקתי אותי

ושדיברנו, אפילו לא מעט עד כאן ציטוט מהפתק שלי עכשיו מה אני חושב על אותו נושא אני עדיין זוכר קצת מהחלום הזה, כנראה שהוא ממש תפס אותי חזק אני זוכר ספציפית קטע אחד שכזה "הי, אולי בו נעשה את זה" או משהו כזה ממש הסתכלה לי לתוך הנשמע כבר חשבתי שזה לא היא לרגע משום מה אני גם זוכר איך הרגשתי אושר ואחרי זה "מה באמת, סוף סוף אני יוכל לעשות את זה?" ולא חושב שעשינו את זה בסוף בחלום הזה טוב, זה קצת Cringe גם לנסות לחזור להיות איתה בקשר אבל זה הרבה פחות Risk מה, שיחת טלפון, כן כן לא לא? אולי אני אנסה את זה מחר במקום למעשה, כאן אין שום Risk, זה לא עולה לי זמן, עייפות, כסף, שום דבר זה כמה שניות במקסימום כלום ובמקרה הטוב פגישה ומשם הכל סבבה בוא נתחיל לגשת לעניינים בדרך הזאת, לבן אדם ששווה משהו הזמן שלו גם שווה משהו.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי מקס לזרב רודריגז , 3/9/2017 00:17