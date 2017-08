Boy are you fucking stupid

8/2017

רק רציתי לתעד כאן איזשהי תגלית קטנה. אז בזמן האחרון או בתקופה האחרונה בכללי שמתי לב משהו על עצמי, כמו כזה... אוקיי, ננסח את זה ככה כשמישהי שהייתי רוצה הייתה נכנסת למשרד אז הייתי קצת "מאבד את זה" אם זה סתם תחושת אי נוחות, או הפתעה או אולי דאגה או איזשהו שילוב כזה של nervousness (התרגום בעברית זה עצבני, לא בדיוק מתאים...) אולי אפילו "פחד" סערת רגשות? לא יודע אבל בגילי ההתמודדות עם התחושה הזאת, היא בעיקר להירגע, לתת לזה כמה דקות ולהמשיך עם החיים שזה התגובה המתאימה למרות שתמיד עולה לראש כל המיליון ואחת דברים "למה אני מרגיש ככה? אני רוצה לעשות משהו" אולי לחץ זה מילה טובה יותר מידי פעם אני פשוט קם להביא כוס מים בקיצור, לא את זה רציתי לתעד העלתי את הנושא כדי להדגים שאני מבין במה מדובר עכשיו, זה היה בתקופה האחרונה ככה קצת ולפני זה הייתה עוד מישהי שהייתה מבקרת לעיתים הרבה יותר נדירות שהביאה לי את אותה תחושה ואני מסוגל לזהות שמדובר באותו דבר מעניין איך זה, בני אדם... anyways מה שרציתי לתעד כאן זה מה ששמתי לב היום אומנם זה מקרה חד פעמי אבל זה לא מבטל אפשר לבדוק את זה עוד כמה פעמים אבל בכל אופן הלכתי היום למקום אחר במקרה בגלל סיבות וכשחשבתי לאחורה, נוצר אצלי הרושם שגרמתי למישהי אחרת להרגיש בדיוק את אותו הדבר החלק הנחמד כאן, מלבד כמובן להישג הלא מבוטל בפני עצמו שזה מישהי שאין לי צל של ספק שאני מעוניין בה מה שאומר שכדאי לי מאוד לנסות את הסיכויים שלי איתה כנראה בהזדמנות הקרובה, מתי שהיא תגיע יכול להיות שבשבועות הקרובים אמצע זמן מאוד נוח, אני מקווה לפחות יש לי שיר מושלם לפוסט הזה זהו, חוץ מזה בזמן האחרון אני מפנטז מלא על אחת שבטוח העלתי את הנושא שלה מלא פעמים בבלוג הזה שאנחנו כבר שנתיים לא בקשר שוקל בחיוב לנסות לחזור איתה לקשר

נכתב על ידי מקס לזרב רודריגז , 29/8/2017 20:47