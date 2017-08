מפחד מאהבה

8/2017

נתחיל עם השיר היום

אז כן, יש לי לוגו חדש (:

המון תודה למעצב, אל תדאג, זה שם בדוי, אני המקבל המקורי (;

אם בכלל ייצא שהוא יראה את הבלוג הזה?

טוב, ניגש לעניינים

היום חגגתי יום הולדת 21, כפי שאפשר לראות המספר בצד שמאל למעלה התחלף

הגיעו כמה חברים מהקורס וכמה מהיחידה

ובסה"כ הייתה בחורה אחת, קצת מוזר אבל בקטנה

ואחרי זה ההורים שלי ואני דיברנו על העניינים האלה

תשמעו, אני חייב להודות

זה ממש מרשים

איך אנשים יכולים להסתיר את מה שהם מרגישים בפנים

בסה"כ כהלכתי לאירוע הייתי במצב רוח מאוד מחוזק

אבל זה מזכיר לי איזה סצנה אחת

"מה הגירסה האמיתית שלך?"

האם זה זה?

מרגיש לי מוזר

אין ספק שעשיתי את הטוב ביותר שיכולתי

אבל אתם יודעים מה, אולי הגישה הזאת של "זה לא היה אני", לא רק שזה נכון

אלא שזה גם בסדר

להלן,

הדרך הכי טובה להפוך לגירסה יותר טובה של עצמך, זה לא להיות אתה

אני אמצא לכם את המקור

הנה

In order to improve yourself, you have to become not you.

אז זהו, זה מה שרציתי לשחרר

ולהגיד "הי, מה שהיה שם לא רק שזה היה בסדר, זה היה מצוין ואף רצוי"

בניגוד לתחושה הזאת של חוסר כנות עם עצמי

הרי,

We should not be upset that others hide the truth from us, when we hide it so often from ourselves.

אז הנה, זה לא שאני החבאתי מעצמי את האמת, באירוע הזה

אני יודע בדיוק מה נכון ומה לא, אצלי, אישית

זה פשוט שעשיתי מה שאני באמת רציתי לעשות שם

פאקינג לשחק סנוקר, זה היה כיף

סה"כ בשעתיים הספקתי 3 משחקים, זה כי אחד מהם קוצר בגלל הכנסת השחור

לא נספור ניצחונות והפסדים

נסבר את האוזן עם משפט אחד נוסף

It takes a great talent and skill to conceal one's talent and skill.

אז דיברתי עם ההורים והם אמרו

"פשוט תאהב והכל סבבה"

מרגיש לי נכון כרגע

ולכן, הכותרת

הרי, זה מפחיד, לא?

לא לאהוב, לא האהבה עצמה

כמו ש-Jordon Peterson אומר, מה שמכעיס אנשים בלחשוב על מה שהם היו רוצים זה עצם העובדה שלחשוב את זה מדגיש את זה שאין להם את זה

אז אולי השאלה, או הטריק, או הניסוח הנכון, או הכיוון שצריך לגשת ממנו

זה דווקא לתקן את מה שאתה רוצה באמת

ומה שמפחיד אותי זה לא לרצות את הדבר הנכון

אז בואו ננסח, מה אני צריך לרצות

נתחיל, עם מה שאני לא צריך לרצות

ספציפית בן אדם מסוים

למה זה טעות? טוב זה מרגיש מובן מאליו

אבל הבעיה כאן פשוטה, כי בן אדם ספציפי יכול להרגיש ספציפית דברים מסויימים וזה לא תמיד יתאים

והשליטה על זה היא מוגבלת, יש השפעה אבל לפעמים גם יש גורמים אחרים שמשפיעים שפחות ניתן לשלוט עליהם

או לעשות לגביהם משהו

לכן לרצות משהו שהשליטה עליו אינה מובטחת זה קשה ובעייתי

מזל זה נחמד, אבל זה לא אמין

אז מה כן?

אהבה כללית

אני מניח?

אני רוצה שהיא תיהיה מאושרת, כמובן גם שאני אהיה מאושר

וזהו, עכשיו רגע, מה ההבדל?

שאפשר להכניס למושג "היא" גם נשים אחרות

אין לי ספק שבנות חושבות בצורה כזאת גם

ולפעמים הן גם נתקעות על בחור אחד, אבל זה מגיע עם מחיר מאוד כבד

טוב אני חושב שמיציתי את הלקחים להיום

אף אחד לא מושלם

אולי לא הכל יעבוד

אבל ננסה עד שמשהו כן יעבוד

חייב להמשיך

תיהיה חזק

זה הזמן ללכת לישון

לילה טוב (: