8/2017

You tried

תשמע, נתתי את הכל ישיר הלכתי עד הסוף הפעם זה יצא טוב אבל זה היה מאוחר מידי "אין לי כוח לאבל" - צודקת Another one bites the dust טוב, הלאה, יש עוד דגים לא needy, הכל טוב, מצחיק מביך אולי אני אשקול מחדש, אוקיי לא יש לי מה ללמוד נכון חבל בסדר הכל בסדר מי יודע, אולי יהיה לי מזל, רק הזמן יגיד למידע שחסר לי אין כל משמעות טוב נמשיך ללמוד נמשיך ללכת בשיפור העצמי ה3 לספטמבר על הפרק עד אליו אצטרך למצוא משהו אחר לאחוז בו הלאה נקסט עוד דבר אחד חשוב אילולא היה משהו אחר, הייתי מנצח אבל זה בסדר כמו שאמרתי קודם היא אמרה שזה היא אמרה שכן אבל הבעיה אחרת וכמו כל תפקיד אישה לגיטימי לא רצתה לפגוע ברגשות מצד שני הסיטואציה הייתה שכבר יש מישהו אבל אולי טוב, נשים עין על השוק אולי היא תחזור, אולי לא אל תצפה לכלום, תמשיך לנסות זה הדרך הנכונה אני אשים כאן שיר שממש אהבתי בזמן האחרון בשמירה שמעתי אותו פשוט יפה היום אני ניצחתי, עשיתי את כל שהיה עלי לעשות וכמו תמיד המציאות הרימה את הראש שלה "לא כל כך מהר" אין בעיה, לחכות זה המומחיות שלי Baitch נחגוג יאללה ד"ש

