8/2017

My journey to your heart

וקצת על מניפולציות (רציתי להכניס את התמצית גם לפוסט עצמו.) אז נתחיל האם אני מאוהב? או אוהב, נניח למשל? אני לא בטוח אני לא יודע אני לא חושב שאני רוצה סביר להניח, שזה לא כדאי והסיבה הפשוטה לכך היא, שאין לי חברה ולאהוב מישהי ככה זה פשוט, רעיון לא מוצלח, אוקיי? אבל ייתכן שכן יכול להיות שנפלתי באיזה פח, שנפלתי אליו כבר בעבר פעמים רבות מה לעשות, המוח יודע דבר אחד אבל הגוף יודע מה הוא רוצה באמת וחייב להודות שהמוח מחולק לשניים והחלק הרגשי שלו גם יודע מה הוא רוצה... לא שהלוגי כזה מוצלח בלרסן אבל הוא חזק בקיצור, דבר אחד אני בטוח אם אני משאיר דברים כמו שהם בלי לנסות שום דבר, אז שום דבר לא יקרה מהסיבה הפשוטה שהתפקיד שלי בחברה כגבר זה להזיז את העניינים והתפקיד של האישה בחברה זה לקבל את הדברים כמו שהם מגיעים אליה זה גם נותן לה הרבה פריווילגיה לברוח מאחריות וכמובן, כל האחריות למה שקורה היא עלי ככה זה התנהגות של נשים, האם זה בסדר? מה זה משנה זה הטבע שלהם, שיחזרו אחריהם, בדיוק כמו שזה הטבע של הגברים להיות המחזרים סורי gender equality, המינים שונים אחד מהשנייה, כתוצאה מכך גם בחירות הקריירה שלהם וכתוצאה מכך גם הממוצע של סכום השכר הכולל של שני המינים יהיה שונה בפער שלמיטב זכרוני היום הוא 16% אם אנחנו מדברים בדיוק באותה עבודה גבר ואישה שמתאפיינים באותם תכונות קרטיריונים של קבלה, משלמים להם אותו דבר אז די, אין דבר כזה gender wage pay gap, ואם כן מצאתם מקום כזה (כי אולי יש אנשים שעוברים על החוק, כמו שיש רוצחים) אז פשוט צריך להחרים אותו, או שזה מסובך? אגב, יש המון רוצחים, אז אולי יש גם המון מקומות שזה קורה בהם, אבל הרוב המוחלט כנראה תקין. מה גם שזה הזוי, אחרת המקום הזה היה שוכר אך ורק נשים, זה הרי יותר זול, אבל יש הרבה דברים קטנים כמו למשל, עבודות נדירות יחסית, שפשוט אין כל כך הרבה נשים בתחום הזה בתור התחלה (הנדסה וכו') שאולי שם אם מחפשים קצת אפשר למצוא העולם לא מושלם, אבל אנחנו מנסים את מיטב יכולתנו, אני מקווה. טוב לא רציתי להיכנס לנושא הזה ובסוף כיסיתי אותו לחלוטין דווקא ממש יפה. רציתי להיכנס לנושא של אולי אני בקטע של מישהי אבל בטוח מספיק בקטע שלה כדי לנסות להתחיל איתה ועכשיו אני צריך לשחרר כאן כל שארית פחד שיש לי מלנסות איתה משהו אתם יודעים, פחד מדחייה? לא, האמת שזה בכלל לא זה טוב אולי קצת, אבל זה לא בדיוק זה הרי אין שום דבר גברי יותר מאשר ללכת לנסות, כי אם לא תנסה לא תצליח לעולם אז מה זה משנה אם דחייה או לא דחייה אולי הידידות זה מה שמפריע לי, כי יש פה סיכון לאבד משהו שיש לי עכשיו ויחסית טוב אבל זה גם לא זה לדעתי, אני מאמין בבחורה מספיק שהיא לא תיהיה כזאת בעיקר אני צריך לשמור על הערך שלי במקומו ולהגדיל אותו ככל שניתן, למעשה לעשות את זה ינפח אותו די הרבה. אבל הקטע עם דחייה זה שאפשר לראות שזה ינפח אותו משמעותית (עם הסכמה) או פחות (עם סירוב) אבל מה זה משנה, לעלות מדרגה או שניים? חוץ מזה, עם סירוב אני לא מפסיד שום דבר, כמו שהתחלתי להגיד קודם היחידי שמפסיד משהו זה היא, מפסידה הזדמנות נהדרת לבלות זמן איתי מה? זה לא נכון? בטח שזה נכון אומנם זה נשמע קצת מתנשא, אני מודה אבל לא אמרתי "בחור מושלם ונהדר - שזה אני" טוב, אני לא בטוח שהצלחתי להיפרד מהפחד בחרתי את השיר המושלם לפוסט הזה. כנראה Cover לשיר שכבר שמתי כאן טוב, ניגש לנושא של מניפלציות, מה שרלוונטי לכל בחורה אבל ספציפית אני רוצה לכסות הודעה אחת מסויימת כמובן שאני לא ארשום הכל כאן, רק ניקח מילים מסויימות וננתח את המשמעות על פניו ואת המשמעות האמיתית נתחיל "לצערי" <- להלן, נגד רצונה, כלומר היא רצתה משהו אך זה קרה אחר לצערה, לא יכולה לבוא, מה שמשאיר את הרושם שהיא רוצה לבוא אבל רגע, אולי יש סיבה טובה? טוב, אני לא אתווכח לגבי האם הסיבה שהיא הביאה טובה או לא אני כן אגיד על זה דבר אחד, הסיבה הזאת כנה ומי אני לתת ביקורת? בכל אופן, המטרה הכללית היא שאני לא ארגיש כאילו היא מנסה להתחמק, מה שנראה אמין עד כאן ולסיום, איחולים טובים, שזה דווקא מבורך, אכן ראוי להערכה ואיזה משפט בסוף לאחד מהקטעים האישיים, אולי באקראיות ואולי מהתת מודע, שארגיש יותר טוב עם "הדחייה המאולצת" שאני כביכול עובר טוב להגיד את האמת, לא ממש הפריע לי אם היא תבוא או לא, אומנם במקור תיארתי לעצמי שהיא דווקא כן תבוא בסה"כ חשבתי שהאחוזים לטובתי, הרי הכוח המשפיע העיקרי הוא הרצון שלה וכאן מגיע הנושא הבא, הרי הסיבה שלא חשפתי כאן, לדעתי ניתנת להשפעה על ידי כוח הרצון שלה at a whim אולי אני טועה אז פשוט היה לה יותר נוח לסרב לבוא מאשר לעשות שינוי אחר בחיים? ושלא תגידו, כמו כולם, היא קיבלה את ההזמנה שבועיים מראש זה אחד מהדברים שאפשר בקלות להגיד "יו אדון גברת בוס, אי אפשר בתאריך הזה" אבל אני לא מתבכיין הכל בסדר, בכנות חחחחחח הרי כל הפוסט הזה כבר מודגש לזה שאנסה את מזלי במקום אחר, הרבה יותר טוב By the way יותר טוב בשבילי, That is נחזור לנושא המרכזי, אני אפילו לא התחלתי אז כן, אנסה את מזלי, נראה מה יהיה, בכל מקרה אני יוצא מנצח חחחחח תיכננתי הרבה דברים מראש בקטע הזה אז התוכנית הנוכחית, שיום יבוא ולקרוא אותה כאן יהיה קצת מגוחך הולך ככה לגרום לה לנחש לשאול אותה אם היא רוצה לצאת איתי נביא בדיחה נחמדה, הרי בכל זאת, מסתבר שהדרך לליבה של הבחורה זה הומור אז לדבר איתה על מה שבאמת תיכננתי לדבר עליו, בכללי על לשכור דירה (לפני הקבע או אחרי, נראה) אולי הנושא הזה קצת יבש? אולי אני אשתדל להשאיר את זה קצר אני מניח שהנושא הזה פשוט ישאר פתוח עד שאגיע לגשר אבל יכול להיות נחמד אם יהיה לי נושא טוב יותר לראות אם היא רוצה לדבר על משהו ובסוף קצת על הילדים שהכרתי במכללה לא חושב שיש לי יותר מזה, אשתדל לא להחזיק אותה בכוח המיץ של האינטרקציה זה שאני מבקש ממנה לצאת איתי אסור לי לתת ערך גבוהה מידי לתשובה שלה אבל בכל זאת, מעניין אחרי זה נראה לאן אני ממשיך אם לא, ה-3 לספטמבר אם כן, נקבע, נתכנן לאירוע עצמו אני לא צריך לתכנן לאירוע עצמו לפני שאני יודע שיהיה אירוע כזה.

נכתב על ידי מקס לזרב רודריגז , 9/8/2017 21:28