אני הולך לאבד את זה

8/2017

אז אתמול התחלתי כאן איזה פוסט באיזה נושא עם כל מיני משפטים שמורכבים ממילים

זה בסוף הלך לזבל ביחד עם ה-restart שעשיתי למחשב בסוף היום בלי לפרסם

אל תדאגו, לא היה שם שום דבר משמעותי בכל מקרה

אבל עכשיו אני ממש קרוב ללאבד את החרא שלי

טוב אני מודע, חזרתי היום עצבני קצת מהצבא וגם התחלתי את היום לא כזה שמח בכל מקרה

אבל בחייאת

מה הלוז, נשים?

התחלתי לקרוא איזה דעה של בחורה על איזור הידידים, כתבה ב-וואלה!-Zone

עוד לפני חצי הדרך כבר השתגעתי, עד שהבנתי שהדרך היחידה שלי להשלים עם כמויות השטויות שיצאו מהמשפטים שם

זה להשלים עם העובדה שהבחורה שכותבת את זה מייצגת רק את עצמה, זה דבר אחד

ושהיא עצמה, לא בדיוק משהו

עוד משהו מפגר

מה זה הקטע הזה עם "או שמהתחלה אתה בא לזיין אותי או שזה לא יקרה"?

יש לה בכלל מושג מה זה אהבה?

החרא הזה לוקח זמן

עכשיו מהמעט שאני כן מבין על איזור הידידים

מה שחסר זה משיכה

אבל היה שם חלק ממש יפה, של "באמת רוצות להישאר ידידים"

פאקינג, הלוואי

אפילו לא קרוב

אפילו לא קצת

בול

שיט

אם באמת הייתן רוצות להישאר ידידים, אולי זה היה קורה

אבל לא, בשנייה ש"התגלה המוטיב האמיתי שלו"

שאגב זה בכלל לא ככה, לפחות במקרה שלי, אני באמת רוצה לטובת הבחורה בה אני מעוניין

(ואני מדבר על עצמי מהשנה וחצי האחרונות, כל מה שהייתי לפני זה זה מישהו אחר)

אז זהו, הוא שייך לזבל עם כל שאר הגברים שרצו אותי בעבר, ידיד או לא ידיד

"בוא נישאר ידידים"

ואז לא הודעה, לא מילה, לא דובים ולא יער

אם זה לא היה תלוי בגבר, היית שוכחת שהוא קיים

אולי רק איזה פעם במיליון הוא יזכה ליחס

ואז בשלב הזה, הוא צריך להבין שהוא כבר מזמן הלך הביתה וזה נגמר

ולכן עד כמה שזה מצער להודות, הזאתי שאני לא נוטה להסכים איתה על נושאים מסויימים (מישהי אקראית מהחיים שלי)

צדקה

אין דבר כזה ידידים.

אז מה יש בעצם?

אני אניח את זה ככה

יש: "הוא לא אמר לה שהוא בקטע שלה עדיין"

ויש: "הם ביחד"

ויש: "אנשים זרים" <- שזה יכול להיות אחרי שהוא אמר או לפני שהם הכירו.

איך התמונה המפגרת מ-9gag אמרה

"הפסקתי לשלוח לאנשים הודעות כדי לראות אם מישהו יתחיל לדבר איתי, כבר חודשיים שאני מדבר רק עם ההורים שלי"

ובואו נודה בזה, מספיק קשה למצוא חברים נאמנים אמיתיים עם איבר מין, לך תמצא מישהו מהמין השני כזה!

בכוונה ניסחתי את זה נייטרלי לגבי המינים, מעולם לא הייתי אישה מספיק כדי להבין איך זה לחפש גבר שיהיה לו איכפת ממך באמת

אני חושב שהנקודה היא דווקא שהן לא מחפשות, אלא הן באמת מצפות שהוא יבוא אליהן

כי זה התפקיד שלהן, ממש לפי הספר.

אז קראתי עכשיו את התגובה לאותו פוסט מקומם, וחייב להודות, שעד לכן של "מה עושים כדי לצאת"

הסכמתי עם כל מילה, תודה רבה לבחור שכתב, נתן לי קצת נחת ורוגע שהעולם הזה עדיין לא אבוד לחלוטין

מספיק לי שהנאצים היו בני אדם

אבל, איך לצאת, הוא התחיל בהבהרה

"אם אתה רוצה זוגיות, אתה לא רוצה ידידות"

תשמע, אני לא לגמרי מסכים עם זה

אבל מפני שאני כן מבין מאיפה זה מגיע, אני אמשיך לקרוא

מה גם שעד עכשיו, איזור הידידים שאני לא נמצא בו עדיין, אני לא מרגיש כמו סמרטוט מידי

רק רגשית ורק בזמן האחרון

"רק רגשית"

האמת שרגשית זה המון, וזה קשה

אולי לכן הצלחתי להצדיק לעצמי את הדחיפות שבלנסות לגרום למשהו חדש

אבל היום כבר חשבתי אולי כדאי לי לשקול פעמיים

אולי זה פשוט יעבור

פעם אחרונה זה עבר, לא?

זה קשה להתמודד עם זה

כמו שאמרתי, רגשית, קשה.

פשוט חוסר ההחלטיות העצום הזה, אולי ככה זה להיות אישה.

בהמשך הוא מסביר שצריך חיים חוץ מהידידה (את זה כבר יש לי מספיק)

ואז "הכל או כלום", שוב כמו עם ההבהרה בהתחלה, אני חושב שאני יכול יותר מזה חחחחח

זה לא שהיא פתאום זבל של בן אדם אם היא לא בקטע שלי, מה איכפת לי?

כמו שהייתי אומר לעצמי אי שם בכיתה ח', "אם את לא בקטע, זוזי כי מאחורייך יש מישהי שכן"

מרגיש כמו איזה משפט נואש שמועתק מאיזה ספר אומנות פיתוי ישן ומיובש וזה מפני שזה באמת משפט כזה.

יש לי איזה מחברת קרינג' ממש יפה שזה היה כתוב שם, עוד לא החלטתי מתי אני אשרוף אותה

המחברת הזו זה מה שהיה לי לפני הבלוג הזה

שגם אותו צריך לשרוף

אופה, הנה חלק מעניין, יותר רלוונטי

"איך להימנע"

טוב החבר שלנו כאן מתאר איזור ידידים הרבה יותר חמור ממה שאני מכיר

מפחיד.

"להיות חד משמעי" <- בנות מצויינות בזה. (ציניות בוטה ממש אבל, אגב למי שלא הבין כי זה טקסט)

אני ממש אוהב שהצלחתי להסביר בזמן אחרון הרבה התנהגויות שלפי כל סטנדרט הגיוני נחשבות להזויות.

אני אתן דוגמה קלאסית מספר שחבר שלח לי לא מזמן

"אז הבחורה שהתחלת איתה בבר החליטה ללכת לשירותים ובקח לזרוק אותך, אז היא תיגע לך ביד לפני שהיא הולכת כדי לגרום לך להרגיש טוב עם עצמך"

תחת הקטגוריה "סימן עניין מזויף"

אל תיהיו פראיירים.

הנקודה השלישית בכתבה היא לא להתפשר על ידידות ולהיות ברור עד הסוף (לזה הוא התכוונתי בלהיות חד משמעי)

נשמע לי תקין בסה"כ ויחסית כנה.

הנקודה האחרונה היא, לצערי, לא להיות פתוח עד הסוף

טוב, הוא תיאר את הנקודה בצורה טובה שגורמת לזה לא להישמע כאילו אתה מסתיר דברים

אלא יותר "keep to yourself", היא לא כל העולם, זה נכון.

יאללה עכשיו כשקראתי, צריך ליישם

מה ששיגע אותי בבוקר היה בכלל איך לדעת מה הולכת להיות התשובה, כן או לא.

עכשיו?

(אחרי אימון ומקלחת)

עכשיו אני יודע מה אני מתכנן. הגיע הזמן לסגור את הסיפור, השבוע זה נגמר.

בתקווה שהסיום הזה יהיה התחלה חדשה, התחלה חדשה של מה?

תלוי בה (: