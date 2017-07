7/2017

אני לא זוכר איך קראתי לה כאן

אני בטוח שהעלתי כאן לא מעט תלונות על ידידה מסויימת שהזניחה אותי הרבה בזמן האחרון אבל לפני שאדבר עליה, אני רוצה לחזור לנושא לבחורה אחרת שלא קיבלה כינוי בבלוג הזה שאמרתי עליה כאן שהיא כמעט מושלמת והפריע לי היחס הזהה שלה לכולם טוב אני חושב טעיתי, זה לא מה שמפריע לי הגיע הזמן להיות כנה כנה באכזריות זה נשמע יותר טוב באנגלית, Brutally Honest חברים שלי, The truth is ugly, לא תמיד, אבל הרבה פעמים אז מה כן מפריע לי אצלה? מפריע לי שאני קנאי "אבל רגע, זה לא משהו שמפריע לך בעצמך?" נכון אבל אם הולך להיות לי איכפת ממישהו באמת זה בעיה שצריך להתייחס אליה האם אני אהיה מסוגל להתמודד עם אינטרקציות חברתיות נורמליות להתחשב בעובדה שאני קנאי משמעותית יותר ממרבית האנשים? זה מה שמפריע לי מעניין אותי מה היא תחשוב על זה אני חושב שאפשרי להביא אותי למצב שאני אשתף איתה דבר כזה, זה אפילו די פשוט, רק אז דברים יתחילו להיות מעניינים יש גם המון דרכי פעולה אפשריות הדרך הכי טובה לדעתי היא הדרך הראשונה, הנה הרשימה שלי של דרכים להתמודד עם זה: 1. שיהיה לי בה מספיק אמון ככה שזה לא יהווה בעיה, דוגמה למישהי שהגיע למצב כזה זה הידידה שהתחילה איתה את הפוסט הזה, למרבה הצער אני גם אסיים את הפוסט הזה בנושא שלה ובהרבה פחות חיובי, המצב רוח (הסמיילי למעלה בצד) מגיע ממנה (בדרך כלל אני סתם זורק אותו שם ומשתדל שהוא יהיה יותר חיובי ממה שהוא באמת) 2. דרך נוספת היא שהיא תנמיך קצת או תוודא לא לשים אותי במצב לא נעים, בסה"כ אופציה לא רעה בכלל, השאלה היא כמה אני strict וכמה היא תצטרך להגביל את עצמה, כמה ה"משמעותית" של הקנאי שלי באמת מגיע רחוק, התשובה שלי לזה היא כמובן רחוק מידי, מבחינתי לא לראות אותה מתחבקת אפילו עם בנות אחרות, סורי, כן זה קצת מוגזם 3. שאני אהיה חזק, בינתיים זה המצב הנוכחי, מי ישמע אולי יעבור לי הקנאה/טימטום (או שזה לגיטימי להרגיש ככה? לא שולט בזה ממש) 4. שילוב של 2 ו-3, אופציה לא רעה בכלל אפשר אולי גם לשלב את כל 3 האופציות הראשונות, שהיא תכיר בבעיה, שאני אהיה חזק וגם שיהיה לי בה הרבה אמון, אבל הפואנטה של 1 זה שלא צריך את שאר האופציות אם יש לה בה מספיק אמון ובשביל שמישהי תרוויח מספיק אמון אצלי אני כנראה צריך להכיר אותה המון זמן ממש הרבה זמן וממש טוב ולדעת שאיכפת לה ממני, לפחות קצת, עדיף יותר מקצת בינתיים בתחרות/מירוץ/איך שלא נקרא לזה לכיוון הזה, הולך לה הכי טוב מבין כל המתחרות האחרות למען האמת היא הגיע למצב שכמעט אין מתחרות אחרות, מה שמציב אותי בבעיה מה אני שווה הרי אם יש לי רק אופציה אחת? התחרות קלה מידי אם כבר ניצחת טוב התחלתי את הפוסט הזה בכך שרציתי לדבר על מישהי אחרת לחלוטין אז כן, ננטשתי באכזריות על ידי ידידה חשובה ביותר, הכי חשובה שהייתה לי האמת זה לא נעים, אבל זה המצב כנראה שהפאדיחה האחרונה שעשיתי הייתה פאדיחה אחת יותר מידי, זה פשוט ישאר שם לנצח היא לא מדברת על זה, היא לא מעלה את זה, היא לא אומרת שמשהו מפריע לה, היא סתם מייבשת אותי אבל כן איכפת לה מאיך שאני מרגיש, כי היא לא רוצה פשוט לזרוק אותי לקרשים היא רוצה שאני אעבור את זה לבד או משהו, טוב זה השלב שבו לא כל כך מעניין אותי מה היא רוצה וגם השלב שבו אין לי ברירה אחרת אלא להביא לה מה שהיא רוצה כי היא מסרבת להיפגש איתי בכל מחיר, כמעט לפחות זה הרושם שנוצר אצלי אז אולי זה מוגזם להגיד שננטשתי באכזריות, אבל הרמז היה ברור כבר הרבה זמן, צריך פשוט להשלים עם זה אני חושב יותר מזה, צריך לעשות עם זה משהו אז מה אני הולך לעשות? טוב אני לא יודע לגבי מה יקרה עוד שבועיים, אולי חבר משותף יעשה יום הולדת, אולי לא, לא איכפת לי חשבתי על זה שמצידי היא תבקש ממנו לא להזמין אותי, יחסוך לי את הנסיעה לשם ובחזרה חחחחחח אבל עוד חודש ומשהו יש לי יום הולדת, עד אז אין לי על מה לדבר איתה אלא אם כן היא רוצה לדבר ליום ההולדת שלי אני מתכנן אירוע עם חברים מהצבא, אני אזמין גם אותה ומספר (2) חברים (שהם בנות) משותפים שלנו. רגע מה עם החבר המשותף שיש לו יום הולדת בקרוב? חשוב לי להזכיר את זה שהוא לא יהיה מוזמן ליום ההולדת שלי כי אני לא רוצה לראות אותו חחחחחחחח, האמת מכוערת, כמו שהבטחתי. מה שהוא עשה נרשם בבלוג הזה כבר אז אני לא חוזר על זה. אפשר להגיד שזה יום עצוב, אף אחד לא רוצה לאבד חברים אפשר להגיד שהבאתי את זה על עצמי, אפשר להגיד שהיא זו שעושה את הטעות אני אגיד עוד דבר אחד נוסף שחשבתי עליו, היו ימים שאני הייתי בצד השני של הסיטואציה הזאת אבל זה לא שאני רציתי להיפתר ממישהי כמו שהיא עושה לי עכשיו, פשוט רציתי לאט יותר... בשבילה זה היה לאט מידי, בכללי היא הייתה צודקת פשוט באותם ימים לא היה לי מושג מה רציתי מעצמי (מה רציתי מעצמי באמת, להגיד עכשיו שרציתי לאט יותר זה תירוץ) והייתי סתם טמבל ובמבט לאחור וואלה, זה הייתה טעות, במיוחד להתחשב בעובדה שהיום כשאני נזכר בזה זה פשוט מסריח רק במצב שלי בניגוד לשלה, אין דרך לחזור אחורה אני יכול לנסות האמת, חשבתי על זה ואולי יום אחד אני אנסה, אבל מה שהשארתי מאחור כבר התקלקל זה גם התקלקל מהר, מה שאולי אימת את החשדות שלי בעניין ההוא, אבל בשום שלב לא רציתי פשוט "להפסיק לדבר", זה חרא ומכאן מגיע השלב של "כולם אשמים - לכן אף אחד לא אשם, זה פשוט איך שדברים קורים" כן, בני אדם זה זבל, ככה אנחנו, מקווה שאתם מכירים. אני לא יודע אם היא בכלל תסלח לי, זכותה המלאה לא לסלוח לי. חשבתי אולי לעשות לה את המינימום של להיות אדם הוגן ולרדוף אחריה קצת, בכל זאת מגיע לה משהו טוב לדעתי חחחחחח טוב יצאנו מהנושא של הידידה שלא רוצה להיפגש איתי אז זהו, זה המצב חבל שהיא לא דואגת להתעדכן לגבי איך אני מרגיש באמת או לפחות במינימום להגיד לי מה היא מרגישה, כאילו זה כל כך פשוט האמת מכוערת, אני יודע את זה וחזרתי על זה כאן המון פעמים, אז זה לגמרי בסדר מצדך להראות לי מול העיניים "הנה גבר נמאס לי ממך תפסיק לנסות להתחיל איתי יאפס זה לא יעבוד בנינו אף פעם לך תזדיין" ואני אהיה בסדר עם זה כי לפחות, זו האמת. באמת שניסיתי הכל, עם זה אי אפשר להתווכח אני אשאיר אתכם עם ציטוט פילוסופי יפה שאולי מתאר קצת את המצב שלה "לא רוצה לפגוע לו ברגשות אבל לא רוצה לראות אותו יותר בחיים בגלל המצב המביך שהוא שם אותי בו" על זה נאמר In a masscare, there's no decent place to stand שיהיה לכם יום מצוין חברים! עכשיו לנושאי חיים כלליים, אגב זה פוסט ממש מוצלח שיכנס לכמה רשימות בצד אז חשבתי נעדכן קצת התחלתי ללמוד במזבלה לטואלטיקה בשביל תואר ראשון, מזל טוב לי, מתמטיקה, איזה כיף חזרתי להתאמן, מי היה מאמין, אולי ייצא ממני משהו ואני מתכנן לשתף עם ההורים את החשק החדש שלי לרישיון נהיגה, לעשות אותו במרכז ביותר זול במקום כמו איזה ילד זין שמחפש רק לעבור את הטסט בתוך העיר הריקה הזאת, שימות העולם. מצאתי קבוצה של חברים נאמנים חדשים בצבא, גם לא מעט מהם, עכשיו אני אתייחס אליהם יותר ברצינות למרות שתמיד אהבתי אותם, להלן, יום ההולדת זה דוגמה קריטית חחחחחחחח באולינג-סנוקר, היה איזה יום הולדת אחד שזה עבד ואם אני נהנה אז כולם יהנו חחחחחחחח האם יש מישהי חדשה שאני רודף אחריה? אולי קצת מלבד לזאתי שהזכרתי כאן כבר שאני לא יכול לרשום עליה חיסרון אחד מוצלח באמת יש עוד 2, אחת פנטזיה השנייה quite literally חדשה אני לא יודע עליה שום דבר אבל סתם מעניינת הבחורה המעניינת איתי בלימודים ורק הזמן יגיד אם משהו ילך או לא, נאמר לי שהיא תפוסה אבל הייתי רוצה לוודא את זה מקסימום לא, לא קרה כלום הפנטזיה אצלי זה משהו נדיר שאין שני לו ולא יהיה לעולם זה כל כך לא ריאלי ובכל זאת היא קיימת, שימו לב אני אקדיש לה את השיר שיהיה כאן, כי חלומות זה הכי כיף חחחחחחח אני לא יודע אם סיפרתי כאן את הסיפור הזה בעבר, אז אני פשוט אחזור עליו הייתי ממש רוצה למצוא אותו אבל אם כן סיפרתי אותו כאן להלן, context היה זה יום בהיר בכיתה ט', קבוצה חברתית שבתקופתו הצטרפתי אליה נטו בשביל לבלות זמן עם א' <- קצת מצחיק זה היה יום הורים ומכרנו דברים בשביל לגייס כסף עבור הקבוצה, היינו אמורים לעשות משהו שהיה צריך כסף בשבילו (באמת שהנושא לא מעניין אז אני משאיר את הפרטים האלה בחוץ) אז כן, ישבתי מאחורי שולחן עם המחשב הנייד idm shitpad עם winxp באותה תקופה, לא רלוונטי באותה קבוצה חברתית הייתה מישהי לא מעניינת במיוחד, שלה הייתה אחות קטנה, שהייתה אז בכיתה ד' מפני שזה יום הורים וההורים מגיעים ואין כל כך איפה לזרוק את הילדים הקטנים, הם הביאו איתם את אותה אחות קטנה השם שלה מושלם, אבל מפני שאנחנו אנונימיים כאן, נקרא האחות הקטנה (חשבתי דלדית אבל זה לא עושה לה צדק) עכשיו באותה תקופה הייתי head over hills על א', אין ספק אבל אז הסתכלתי על האחות הקטנה (אוקי, חייב למצוא שם יותר טוב) לעזאזל, שרפתי כבר הרבה שמות בבלוג הזה בעבר, בטוח היה לי כאן "מואי" וכל מיני כאלה טוב, נקרא לה על שם היבשת, נקווה שהיא תסלח לי על זה, האחות הקטנה להלן: אסיה אז הסתכלתי על אסיה ואז הבנתי שיש דבר כזה אהבה ממבט ראשון אז עוד הייתי בטוח שזה מה שהיה לי עם א' זה היה רמה אחת מעל אבל הסיפור לא נגמר כאן הרי אני בכיתה ט' והיא בכיתה ד' אם לפני זה היה ספק כלשהו שאני פדופיל, הסיפור הזה מסיר את הספק אז היום הורים המשיך ולא בדיוק דיברנו בהתחלה, סתם זיהינו כל אחד שהשני קיים ולה לא כל כך היה מה לעשות ואני סתם ישבתי בדוכן וחיכיתי שהתפקיד שלי יגמר, שיחליפו אותי או משהו איכשהו היא עברה ליידי ליד הדוכן, הרי אחותה הגדולה הייתה איתי באותה קבוצה של מוכרים כביכול אז לא היה הרבה שאלות ואז התחלנו לדבר לא זוכר למה, לא זוכר על מה דיברנו אבל רצינו לתקשר אחד עם השנייה, אין ספק וכן דיברנו חחחחחחח לא הרבה וזה היה כיף גם אני חושב שבדיוק הוצאתי את המחשב הנייד ואולי זרקנו כמה מילים על זה וקצת הכרות, מי את, מי אני נשמע לי הגיוני ואז כשיום ההורים נגמר והם הלכו לפני שאני הלכתי, היא רצה לחבק אותי לפני שהיא הלכה ללא ספק בחיים לא הייתי מאושר כמו שהייתי אז באותו רגע קצת הופתעתי אבל זה היה ממש לטובה ומאז לא ראיתי אותה אני עדיין זוכר את השם שלה, אני גם יודע איפה היא גרה בגלל אחותה הגדולה יום למחרת, אחותה הגדולה הגיע לצעוק עלי ולהתעצבן עלי הרבה ובהתחלה לא היה ברור למה אבל היא הסבירה שאסיה אמרה לה בבית שהיא אוהבת אותי ואמרתי לעצמי בונה, אני אוהב אותה בחזרה. אני לא חושב שאי פעם סיפרתי כאן את הסיפור הזה כאן אומנם יש אנשים שיודעים ושכחו אז החלטתי שהגיע הזמן לשים לזה סוף, אני מתכוון כמובן לחלק בסיפור ש"מאז לא ראיתי אותה" כל מה שאני צריך, זה מקום וזמן שבו היא תיהיה יש עוד דרכים, כמו לנסות למצוא אותה דרך האינטרנט, אבל זה משעמם ולא אישי מספיק אני רוצה לראות אותה, אולי היא תזהה אותי, אם לא אז אני אגיד לה ונקווה שהיא תזכור אם לא, זה בסדר, זה בטוח שווה לנסות מי שלא מנסה בחיים לא מצליח אם כן זה עדיין לא מושלם, אולי כבר יש לה חבר, מי יודע מה עבר עליה מאז אם אני עושה את החשבון, מכיתה ט' עברו 5-6 שנים אז היא אמורה להיות עכשיו בט'-י' בעצמה, פאק זה צעירה ממש עדיין כן, בת 15-16 טוב, אז אני אנצל את היכולות שלי כדי למצוא אותה לגבי זמן, איזה דרך טובה יותר יש לוודא שמישהו נמצא איפשהו מאשר היום הראשון ללימודים? לגבי מיקום, כבר יכולתם לנחש, איפה בן אדם יהיה ביום הראשון ללימודים? בבית הספר כמובן אז הזמן הוא בבוקר, לפני שהיא נכנסת לבית הספר, כי מי יודע איך אני אכנס לשם חחחחחחח בטח זה לא קשה כל כך והמיקום, זה הדבר היחידי שאני צריך להתאמץ בשביל להשיג וצריך להתאמץ המון מסתבר, אבל יש לי ניחוש בעייתי להגיד את האמת זה עדיין לא חד משמעי מספיק לצערי, אבל אם לא יהיה לי שום דבר עד התאריך אז אני אלך עם הניחוש הזה ואקווה לטוב ביותר

נכתב על ידי מקס לזרב רודריגז , 3/7/2017 19:50