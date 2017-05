5/2017

אל תפספסו: עוד לא עבר שבוע, אני עדיין סופר את השניות, אבל מתישהו אני יפסיק לחשוב על זה ופשוט ימשיך היום ראיתי את הסרט The Red Pill, זה סרט דוקו של פמיניסטית (לשעבר) שהיא הלכה לנסות להכיר את העולם של "פעילי זכויות הגברים" מומלץ בחום, בעיקר בעיקר לכל הפמינסטים שבקהל שלי, בטוח שיש מלא כאלה (ציניות?) אחת הבעיות של פעילי זכויות הגברים זה שלא לוקחים אותם ברצינות "אלימות במשפחה נגד גברים? פףףףף" - זה דווקא מאוד אמיתי בתי המשפט בצד של הנשים, בקטע מוגזם למי שבאמת מתכנן לראות את הסרט כי מישהו כאן באמת מקשיב להמלצות שלי אני פשוט כותב בציפייה ל-0 קוראים, בתכלס אני כותב בשביל עצמי אבל בכל זאת, ראו אוזהרתם, אל תמשיכו לקרוא אם אתם לא רוצים ספויילרים, הסרט זה שעתיים אגב... בקיצר הוא בא ואומר "ברגע שהיא מתחילה להרביץ לך, כדאי לך מאוד לברוח משם, כי מספיק שהיא תשבור ציפורן בניסיון להרביץ לך ואנחנו נעצור אותך." ותנחשו כמובן מי מקבלת את הזכות לטפל בילד (כבר הרסתי לכם) והוא מקבל את הזכות לבקר אותה פעם בכמה זמן ואז רואים, איתה הוא משמין, איתו הוא מרזה ואוכל בריא רואים שההשמנה מפריע לו, פסיכולוגים, עניינים, בעיה אמיתית. מגיע עם כל זה לבית משפט "טוב, אין לך (לאבא) זכות יותר לראות אותו", טיפלו בבעיה. מטפל יותר טוב בילד? בום, אין יותר ילד. מחקתם אותו מה זה. הוא מסביר את זה יותר טוב ממני, אבל זה מזעזע לא פחות. גם יש תמונות, הסיפור אמיתי והקורבן האמיתי חוץ מהאבא, זה גם הילד הזה. להגיד את האמת, כל הסיפורים האלה מפחידים אותי, בתור אחד שרוצה להיות אבא, אני בצד המפסיד אז כדאי לי מאוד לבחור בקפדנות את האישה שלי פתחתי את עיני לדבר נוסף, ברית מילה היא הזכירה את זה טיפה בסוף ואלוהים יעזור לי, זוועתי. מנהג ברברי ומיושן, מסוכן והפרת זכויות של בני אדם מוגזמת כמובן, גם על זה הם נלחמים פעילי זכויות הגברים להלן MRA עכשיו, בעולם שלנו בוערות הבעיות של הפמיניזם גם אלו בעיות אמיתיות שצריכות התייחסות הבעיה היא שהפמיניזם הקיצוני הוא זה שקובע מה הטון אלו שלא מעניין אותם אחוזי ההתאבדות הגבוהים יותר אצל גברים (75%), או התמותה בעבודות מסוכנות (98%) והסיכויים להיכנס לכלא ליותר זמן על אותו פשע (גם כאן יש סטטסטיקה) ולמרבה הצער הטון הוא להשתיק את ה-MRAים ולצרוח עליהם שהם שונאי you name it, הומואים לסביות נשים אומנם, בישראל אני לא מרגיש שהפמיניזם ממש תופס נתח מהחדשות שלנו לא שהחדשות שלנו כאלה מדהימות כאן, חבר'ה, ביבי בסה"כ נבחר ציבור, וואלה אני מרוצה ממנו. לא שאין לך מה לשפר ביבי, אבל אני בטוח שאם הייתה לך האופציה הייתה מנסה לפחות, אני יודע הסכמים קואליציוניים או דת ויש גם אנשים שלא רוצים את השינויים שאני הייתי רוצה וגם אין ספק שאנחנו כנראה לא מסכימים על הכל בכל מקרה. טוב איבדתי את הנושא לחלוטין, אז הנה הנקודות שרציתי לעבור עליהם ברית מילה זה זוועה, אל תעשו את זה. לכו תראו סרטון של איך עושים את זה באינטרנט באיזה אתר רפואה, 5 דקות, מבטיח לכם, זה משכנע - הינט: היין לא עוזר לתינוק "לא להרגיש את הכאב" - ובואו לא נדבר בכלל על התמונות (זה גרפי) מי שיראה או כבר ראה The Red Pill - הכל נמצא שם - אני לא הצלחתי להסתכל ברגע שהבנתי מה באמת רואים. והנקודה הנוספת היא כמובן, ההתייחסות של העולם לגברים כאל כלים שאפשר להיפתר מהם, החיים הקצרים יותר שלנו, חונכנו לחשוב שאפשר פשוט לזרוק אותנו למלחמות (אגב אחוזי המוות במלחמות נשים מול גברים, גם 99% - למה הפמיניזם לא מעודד שיוויון גם בזה?) או על היתרון העצום שיש לנשים על הזכות לילד שלהם שלא נדבר על האופציה לקחת כסף מהגבר שהילד לא בהכרח אפילו שלו..... וואו. צרפת עם החוק לזה שאסור לך לבדוק את ה-DNA של הילד שלך, להלן ציטוט Don't worry! There's no mistake in the title. It is true – French men are forbidden by law to attempt to find out whether the child they are paying for is in fact their child or not. אני כן רוצה להזכיר כאן לרגע קצר את החוויות שלי או יותר נכון, הסיפורים שנחשפתי אליהם היום, שלצערי יכולתי להזדהות איתם ולהגיד "כן, נשים מתנהגות בצורה כזאת" זהו סיימתי להזכיר את זה Food for thought https://www.avoiceformen.com/mens-rights/france-upholds-the-ban-on-paternity-tests/ https://www.mgtow.com/ האתר השני אני סתם זורק לאוויר, לא בהכרח מסכים עם כל מה שהם מקדמים, אבל בהחלט מבין מאיפה הם יוצאים. ואני אסיים עם נקודה אחת מעניינת לחיים שלי אני בחיים שלי רוצה לעשות ילדים, עם שם המשפחה שלי ולגדל אותם וכו' וכו' הדרך הלגיטימית להגיע למטרה הזאת מתחילה ומחייבת בבת זוג, שתסכים להיכנס להיריון ולהיות כמובן אמא וכל השאר אני מאמין שאני אצליח בכיוון הלגיטימי הזה, בסה"כ אני בחור הגיוני שכדאי להיות איתו, לפחות זו דעתי אבל למרבה המזל, גם אם זה לא ילך, אני יודע שהעולם פתוח (:

