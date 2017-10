10/2017

People aren't against you, they are for themselves

יש משהו כל-כך מעליב ושפל בתובנה הזאת, שככל שעובר הזמן אני יותר ויותר משתכנעת שהיא נכונה. ככה אני מרגישה, לפחות. כן, למדתי להגיד "לא". כן, למדתי לעמוד על שלי. כן, כבר הזהירו אותי שככל שיותר "אפתח את הפה", יותר אנשים יתנגדו וכן, לקחתי את זה בחשבון אבל עדיין קשה לי להתרגל לאמת הקשה הזאת.