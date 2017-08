8/2017

מאוד קשה לי להסתכל על עצמי בסטנדרטים של אחרים. מאוד קשה לי לא להיות ביקורתית כלפי עצמי. אני תוהה היכן הגבול בין ביקורת בונה לביקורת מאיימת ולא מועילה. אבל מי ילחיץ את עצמי להצליח אם לא אני? אף אחד לא יכול לרדוף אחריי יותר טוב ממני. אני לא מצליחה להתרגל לטוב. ישנה רגיעה מסוימת והשלמה עם דברים ואני כל-כך מחזיקה את עצמי שלא לחזור לסורי.

ההחלטה שלי נפלה וחלון ההזדמנויות לשנות את דעתי נסגר ורק נותר לקוות ולהלחם על זה שהסמסטר הזה ייגמר טוב.

This is the time of no regret...

עוד פעם השיר הזה, אבל הוא כל-כך מתאים...