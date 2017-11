11/2017

And yet another bird stops at our windowsill

"את מכירה את הציפור הזו?"

אני מנידה בראשי לשלילה.

הוא מספר קצת על המיינה ההודית, מתעכב על דרך ההגעה והיותה מין פולש. הכל בחצי לחישה שנועדה לא להפריע ל. (ציפור עצמה? למחשבים?)

ואז אנחנו שותקים לרגע והוא חוזר לדבר על המודל שרץ ברקע.

אני נתקלת בה בקומה אחרת. זה קצר אבל היא פונה אליי ואני משיבה בטבעיות וזה גורם לי לחייך.

אולי כי רציתי לדעת איך זה יהיה לעבוד עם מישהו שמכיר את העולם שלי. והיא נפלאה.

(וכי אני אוהבת להדריך אותה, מעבר לעובדה שזה מזין את האגו שלי. אני אוהבת לחלוק ידע ולצפות בו מתגבש אצל אחרים)