11/2017

Kadeau של 22:00 בישראל.

שרדונה, בן הזוג מזכיר את היום האחרון באוסלו. Island hopping ואלכוהול.

זה TDI Controlled FMC, תוכנות מידול, Datasets שהוא משיג ממצלמות שונות.

(הם מלכודת דבש (אני רוצה לברוח))

רוב הזמן הוא בכלל לא מסביר. אני מבינה מתוך הקשר והוא מבקש ממני לחקור משהו.

(יש מיילים שמגיעים באחת בבוקר מאנשים שהוא מתכתב איתם וכל מה שהם מכילים זה Second thoughts, this is a crappy result)