תקופה נגמרת

2/2017

אני לא מאמינה שעוד מעט וזה נגמר...

אני חושבת שבערך 7 שנים עם הרבה עליות וירידות, בכי, צחוק, ריגושים ולמידה על עצמי.

זה ממש מצחיק שזה הסוף כי כבר הרבה זמן הסוף נמרח ועכשיו אין את התחושה החזקה של סיום פרק.

כן עצוב לי, זה היה חלק ממני כלכך הרבה שנים, גם אם אף אחד לא ידע, זה היה עוגן משמעותי מבחינתי.

אני אתגעגע לסיפורים, לתחושות, להזדהות עם הדמויות.

אני לא אשכח אותה אף פעם, ואני בטוחה שאני אחזור בהמשך לגיחות קצרות לראות מה קרה בה או אראה את ההמשך.

תודה על הכל.

If you don't like your destiny, don't accept it. Instead, have the courage to change it the way you want it to be

It's stupid to talk about things you're not. Be yourself and you'll be fine