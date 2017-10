כינוי: סְ וֹ ל

בת: 22







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015 4/2015 3/2015 2/2015 1/2015 7/2014 6/2014 5/2014 12/2013 11/2013 10/2013 5/2013 3/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011



<< אוקטובר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

הבלוג חבר בטבעות:

<< מיניות זורמת >> ± סְ וֹ ל22RSS: לקטעים

10/2017



ביום הראשון שהכרנו היה מעגל היכרות, היינו צריכים לעבור בין אנשים ולדבר איתם על נושא שנתנו לנו. הנושא שלי ושלו היה ״פדיחה״. סיפרתי לו שפעם באילת כשהייתי בת 16 עשיתי אבובים ונפלו לי התחתונים והמשכתי להחזיק באבוב עוד איזה שתי דקות ערומה כי פחדתי ליפול למים. חשבתי שהוא יבהל אבל הוא ממש צחק. אחרי זה ביקשתי ממנו שיספר לי גם פדיחה והוא אמר שאין לו משהו טוב. אז הכנסתי אותו לקטגוריית ה״דתי מחמד״ שנבוך לספר סיפורים מביכים אבל מוכן להקשיב להם. ואז עברו הימים וגיליתי כמו הוא מצחיק. ומיוחד. ולא קונבנציונלי. והתחלתי לפחד לידו כי הוא היה כל כך הרבה. הוא היה קסם מהלך ולא בצורה הקיטשית של זה, זה באמת מה שהוא היה בעיניים שלי. פעם אחת הוא אמר לי ״תכלס אם יהיה משהו ביני לבין סבתא שלך אני תמיד יכול להגיד שפשוט טיפלתי בה וזה לא היה הטרדה מינית״, ואז אוריה הגיעה שניה אחרי והוא אמר לה ״אוריה את לא תאמיני מה סול אמרה לי עכשיו. שאני יכול לטפל בסבתא שלה ואז זה לא יחשב הטרדה מינית״. הוא היה פרוע, וזה עמד בניגוד כל כך יפה לפנים העדינות, לכיפה, לעומק שהיה בו, פשוט וכנה, כשבאחת השיחות הראשונות שלנו הוא אמר לי ״מה שהכי מעניין אותי בדת הזאת, הרבה לפני המצוות וכל החוקים הטכניים, זה למה בכלל כל זה קיים. מה המטרה״. ואני הנהנתי והרגשתי איך הלב שלי מתמלא בעניין אמיתי, בשאלות שעברו מתחת לרדאר המשומן של שיחות ראשונות מאולצות, או שיחות עמוקות שמודעות לעצמן מדי, או כל הגדרה אחרת. זה היה פשוט מלא. ואז הגיע הסוף. אני תוהה אם הוא היה ניגש אלי אם לא הייתי עוברת לידו. אני תוהה איפה הדגש שלו היה כשהוא אמר ״את יכולה להאמין לי גם אם אני לא נותן לך חיבוק שאני אוהב אותך?״ אני תוהה למה כשלא בדיוק הגבתי הוא אמר ״מהיום הראשון אני אוהב אותך את מאמינה לי?״ אני רוצה עוד. מדי פעם הוא כותב בקבוצה, או גרוע מזה מגיב לאנשים אחרים, והידיעה הזאת שהוא קיים ונוכח ולא בחיים שלי, שורפת לי בלב.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

תגובה אחרונה של Ashamed to be me ב-22/10/2017 21:37 << לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי סְ וֹ ל , 22/10/2017 20:40