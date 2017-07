כינוי: סְ וֹ ל

7/2017



פאקינג חרא לי בחיים. לא זוכרת עוד תקופה שנחלתי בה כל כך הרבה כישלונות אחד אחרי השני, בכל התחומים, שהייתי לא אהובה, או שהרגשתי כל כך לא אהובה, וזה גרם לכל מפגש שלי עם אנשים להיות טעון בחוסר טעם ובדיסוננס בין הרצון שהם יאהבו אותי והצורך להתלות בזה, לבין ההרגשה שאני לא אמיתית ושהכל מגיע לי במאמץ ואני לא בטוחה בכלל מי אני ומה אני רוצה להיות. תמיד היה בי איזה גרעין של חוסר ביטחון, אף פעם לא הייתי מאלה שהכל קל ופשוט אצלם, אבל ברוב התקופות, החוסר ביטחון הזה היה עם עצמי בחדר, ובדרך כלל, היה לי כיף כשהייתי עם אנשים והייתי בטוחה בעצמי ומתחברת בקלות עד שלפעמים הייתה עולה בי המחשבה תוך כדי, זאת אני? מאיפה הביטחון הזה מגיע פתאום? איך כל כך כיף לך וקל לך ופשוט. ועכשיו לא. עכשיו גם זה לא. וככל שזה יותר בראש שלי זה יותר במציאות. וככל שזה יותר במציאות זה יותר בראש שלי. ואני לא יודעת איך לצאת מזה, אני באמת לא יודעת. איך אפשר לחזור להעריך את עצמך ולהנות באמת מהחיים כשהכל זה כישלון אחרי כישלון. אני מותשת ובא לי שיהיה לי טוב כבר ואני לא יודעת איפה השיעור שאני צריכה ללמוד כדי להמשיך הלאה חזקה יותר לפעמים נדמה לי שזה סתם שרירותי ואין פה בכלל שיעור ושום דבר טוב לא יקרה ויתן לי לטפס עליו למעלה ואני רק במדרון חלקלק אל עבר החיים הבוגרים הבינוניים נטולי ההצלחות.

