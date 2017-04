4/2017

הרבה פעמים כשאנשים אומרים לי משהו חצוף ומתריס בפנים אני שותקת

אבל אני לא שותקת מבושה והלם

וגם לא מתוך כבוד

אני שותקת כי אני יודעת שאם אני אפתח את הפה חזרה הם יבהלו מהארס ומההצצה למה שקורה אצלי בראש

אם אני אפתח צוהר למחשבות האפלות שלי זה יכול להיות מפחיד.

אני יודעת מה עובר עליי וזה ניכר מהדברים שאני כותבת כאן בעקביות. אני לא אוהבת בני אדם בלשון המעטה. איבדתי אמון בגיל מוקדם מדי. לא רע לי לבד on my own, דווקא טוב לי יותר מאי פעם, הלבד הוא מדהים, אין אף אחד במרחב האישי שלי שהוא מעצבן אותי בנוכחות המעיקה שלו. אבל השנאה בוערת בתוכי ואני לא מסוגלת לסבול את הדעות, את הקולות, את המראות. אני שונאת נוכחות של אנשים לידי, אני שונאת לשרת אתכם בעבודה, אני שונאת לנסוע איתכם באוטובוסים, אני שונאת לחלוק איתכם את הים. לא מגיע לכם. רובכם המוחלט הוא בזבוז של חמצן ומקום. אני רוצה להתפרץ, אני רוצה להאשים, אני בעיקר רוצה שתיעלמו והעולם הזה יהיה נקי מהסרטן שהוא אתם

אני כועסת מלא ואני חסרת סבלנות ואני שונאת

ואני מקווה ממש שאצליח למצוא אנשים שאהיה מסוגלת לראות בהם דברים טובים. כי זה לא נראה באופק... ואני מאבדת סבלנות ותקווה