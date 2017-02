2/2017

הגשמתי את החלום הגדול

אחרי שנתיים של חלומות בהקיץ וחצי שנה של ציפייה ממושכת מורטת שיערות והנמכת ציפיות: טסתי למדינה זרה ופגשתי את המוזיקאי האהוב עליי. נכנסתי ראשונה למועדון, 40 דקות לפני שאר מאות האנשים קיימנו שיחת נפש. חיכיתי לשיחה הזאת מהרגע שהתאהבתי במוזיקה שלו דמיינתי את השיחה הזאת מאות פעמים.. פתחתי את הלב ואמרתי לו כל מה שרציתי שהוא ידע שאני מתמודדת עם הפרעת נפש דומה לשלו שהכרתי אותו בדיוק בתקופה הכי קשה של הפרעת אכילה ושהוא היחיד אי פעם בחיים האלו, שהווה לי דמות להזדהות איתה וללכת אחריה. רציתי להגיד יותר אבל המילים בקושי יצאו מהפה הוא שאל אותי אם אני דואגת לעצמי ואמר לי "I'll take care of myself if you will too" בזמן שהוא מחזיק לי את היד וסיפר לי שגם לו טוב יותר עכשיו זה היה מדהים. ההופעה התחילה, אני בשורה הראשונה בדיוק באמצע ממולו אדרנלין מטורף. הם ניגנו (כמעט) את כל השירים שרציתי שינגנו, צרחתי את המילים יחד עם אנשים מדהימים שהכרתי שם, בכיתי מהתרגשות, אבל זה היה יותר מזה אף אחד לא יאמין לי אבל הוא הבחין בי והסתכל בי ממושכות ישר בעיניים הרבה הרבה מאוד במהלך השעתיים האלו. החלפנו מבטים והרגשתי שאנחנו פאקינג מתקשרים. הוא מתקשר איתי פה דרך מוזיקה ומבטים בעיניים. מתקשר איתי אפילו יותר מאשר מהמילים שהחלפנו לפני ההופעה. הוא מבצע את השירים suicide ו- kingdom ואת כל מה שמרגש ופוצע לגמרי ואני נותנת לעצמי להתפרק שם לחלוטין כי אלו השירים שנגעו בי כי הוא כל כך מבין אני שרה כל מילה עם כל כך הרבה כוונה ואני יודעת שהוא רואה אותי. בין שיר אחד לאחר הוא אמר שהגיע הזמן לשירים שמחים ("about farting aliens") כי כמה זה חשוב להיות שמח, והוא הסתכל עליי במשך כל הזמן שהוא אמר את זה. כל זה נשמע מאוד נאיבי אבל הוא אישר בשבילי את המחשבות האלו כשאחרי ההדרן הוא לחץ ידיים לקהל, ואז הגיע אליי, התקרב אליי הצביע עליי ואמר לי "תודה שבאת". ❤ אין שום מילים בעולם שיתארו את התחושות של אותו ערב. דמיינתי את הערב הזה פעמים כל כך רבות בשנתיים האחרונות וזה עלה על כל דמיון בחלומות הכי פרועים שלי לא דמיינתי שזה יהיה כל כך מדהים. החל מלשמוע בלייב ביצועים של השירים האהובים עליך, ולשיר אותם יחד עם מאות אנשים שעושים איתך האדבנגינג ומניפים אגרופים ברגעים המצמררים של השירים, עד לדעת שהאדם הכי נפלא בעולם מודע לקיום שלך ונותן לך להרגיש שאתה חשוב. הרגשתי הבחורה הכי מיוחדת בעולם. 300 איש במקום אחד והבנאדם מסתכל עליך ונותן לך להרגיש את זה. זה היה הלילה הכי טוב בחיים שלי אני לא יכולה לחכות לפעם הבאה אלך אחריו לעוד יעדים רחוקים בעולם

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Suicide Strawberry Princess , 9/2/2017 22:00