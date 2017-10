10/2017

This time I've really done it

איך יכולתי, איך אני כל פעם שוברת שיא חדש של בושה בעצמי

מכל המעשים שיכולתי לעולל לרעה זה הגרוע ביותר

והגרוע מכל שהכל היה בפיכחות מלאה ואף טיפת אלכוהול לנחמה שאוכל להאשימה

כי בגידה היא גרועה, אבל לגרום לבגידה של אחר באחרת שלא משפיעה עלי ישירות זה פשוט שפל

אני רוצה להאמין שהגעתי לשפל המדרגה, אבל זה פשוט כמו לשרוק למרפי ברחוב

אני חייבת להפסיק עם ההרס

הוא מעכל אותי