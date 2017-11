למה דווקא פה

11/2017

לא יודעת. כי נכנסתי ביום רע ורציתי להשאיר איזה סוף טוב לסיפור פה-

פעם בחצי שנה-שנה אני נכנסת לפה וקוראת אחורה ובא לי לחבק את עצמי כל פעם מחדש

אני יודעת שלרחם על עצמך זה לא סקסי. אבל הייתי כזאת ילדה קטנה ומסכנה. וכואב להסתכל.

יש עוד המון על מה להתגבר, המון לאן לגדול, המון בנות שאהבתי שלא אהבו אותי בחזרה, המון קרח שלא נמס המון רגעים שהייתי רוצה להיות מישהי אחרת

("I know what it is to walk down an unlit street at midnight

and have a gun cocked in your mouth. I know what it is

to discover the gun shaking in your own hand.

The most dangerous neighborhood

is the one in my own")

אבל אף אחד כבר לא משפיל אותי, ואף אחד לא מתעלל בי, ואני לא קוראת לאנשים רעים חברים, ואני לא הליצן הכי עצוב בגן; אני לא מתחננת שירקדו איתי.

ויש לי הליכה זקופה וראש מורם שלא חשבתי שנמצא, ואנשים שאוהבים אותי, ואתמול הסתכלתי על תמונות מלפני חמש שנים ואמרתי: "אני שמנה יותר ומאושרת יותר" אז אולי זה כל הסיפור כולו.

(כי פה זה הכי קרוב ללדבר עם הילדה שהייתי שאני יכולה למצוא. אם הייתי יכולה הייתי מחכה לי בתיכון מחוץ לגדר של הגימנסיה ואומרת לי להתחיל לאכול ולהפסיק להקיא ולהפסיק לברוח לשירותים כדי לבכות. להפסיק לקחת כדורי הרגעה כדי להתמסטל ולשקר שאכפת לי שסבא שלי גוסס כדי לא להגיד שבעצם הסיבה האמיתית שעצוב לי זה שאף אחד לא שם עליי. הייתי אומרת לי שאני לא כזה כישלון עלוב כמו שהייתי רוצה להאמין, שזה לא הגורל שלי שהכל תמיד יתפקשש, שיום אחד יהיה בסדר, הייתי מנגבת לי את הקיא והדם והחרדה מהזווית של הפה, תני לזה זמן, תני לזה זמן. נראה לי שבכל גיל ותמיד יהיה למנטרה הזאת מקום בחיים שלי. אולי זה בעצם מה שאני רוצה לזכור.)