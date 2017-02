2/2017

אף פעם לא ידעתי לענות תשובה קצרה ומדויקת לשאלה למה אני רוצה להיות פסיכולוגית?

זה ברור מאיליו שאני שואפת לטפל, אולי אפילו לרפא מתישהו.

אבל למה?

במהלך היום נתקלתי באיזה מיני דיאלוג מקסים בפייסבוק שמסכם יפה את ההרגשה:

אדם אחד שאל -

How did you know that you were meant to be a healer?

והמטפל ענה:

Because I kept falling in love with broken people

אני רואה במשפט הזה סוג של אמת אוניברסלית לכל אדם שרוצה לרפא, ומשתייכת אליו בעצמי בפרט.

מצאתי את התשובה שלי.