2/2017

מהמבחן האחרון יצאתי בתחושה שהעולם החליט ללמד אותי לקח

אני, שמעולם לא ניגשתי לבחינה בלי להרגיש שאני בקיעה לפחות בחלק מהחומר

אני, שתמיד סמכתי על מזל וזיכרון לעבור על 70 לפחות (גם אם אצטרך מועד ב')

אני, הגעתי למבחן והסתכלתי על תרגילים שידעתי ואפילו כבר פתרתי בעבר (זהים לחלוטין) ולא זכרתי לפתור אותם על הדף.

*זה* מעולם לא קרה עוד.

רוב העולם קורא לזה בלאק אאוט ואני עד אתמול לא חוויתי אותו מימי.

הבנתי שנייה אחרי שזה היה נמנע - ואפילו הייתי מגיעה לציון מכובד ביותר - אילו רק למדתי כמו שצריך, ורק בגלל שהרמתי ידיים יומיים לפני המבחן לא ידעתי את הפתרון. הייתי צריכה לנצל כל דקה שהייתה לי. פשוט החלטתי מראש שאני לא אעבור ואף על פי שיכולתי העולם פשוט החליט "לזרום" איתי ולהביא אותי ישירות למועד הבא.

Funny story this one is

אז עולם יקר,

הלקח נלמד

בברכה

אני.