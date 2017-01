1/2017

"This Song Is Not About A Girl"

יש רגעים שהמוח שלי מתחיל לנזול החוצה ומתחילים לנזול לפנים דברים אחרים טיפה אחרי טיפה גשם ברד שלג סערה טירוף ושיגעון פשוט שיגעון באותם רגעים אני רואה שחור אל תגידו לי שאני מייצרת דרמה תקבלו את מה שאני חווה כלגיטימי ככה זה בעולם שלי תקבלו את זה שהוא נהיה שחור לרגע אל תמעיטו בערכו שהוא מומצא שהוא דרמטי שהוא לא התקף זעם או פסיכוטי שהוא בקושי התקף ואולי עצבים מה אכפת לי את היית בגוף שלי שאת יודעת? מה אכפת לי מה ראית במקומות אחרים שוב אני מתווכת את הרגש שלי ושוב הוא לא לגיטימי כי זה לא מספיק לא עברתי התקף פסיכוטי האם זה משנה? איך אני קוראת לזה? זה בסה"כ שם לא אכפת לי לא לדייק בעובדות לי זה לא משנה לכאן או לכאן אני יודעת שאני בסדר

ואתן אתן אולי לא אתן כנראה תמשיכו לחשוב ולחפש אשמים במקום לקבל ולאהוב ולראות את בני האדם כבני אנוש וחמלה קצת חמלה ואהבה אמפתיה לאדם שיושב על סף עוד לא שבור אך אני על הסף

אין לי עניין במשהו מסויים הולך לחלום בעיר זרה את מה שיקרה ואת מה שקרה