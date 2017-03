פוסט סיכום גיל 26

-הכל בסדר- ואני מעתיקה את הפוסט שכתבתי בפייסבוק (פוסט סיכום שנה)

אז ככה- גיל 26 עבורי היה גיל מאתגר מעצם העובדה שלמדתי המון על עצמי בכל מיני סיטואציות - בין עם אישית ובין עם מקצועית. את גיל 26 התחלתי בלמידה כיצד עורכים וסוגרים סרט קצר בכל שלבי העריכה השונים שלו. ...

בכלל השנה הזאת הייתה מתאגרת גם מבחינה אישית וגם מקצועית.

למדתי המון על עצמי .



למדתי מה הפירוש של בנאדם להיות אמיתי, להיות כנה.

למדתי לסמוך על האינטואציות שלי . למדתי לשמוח על מה שיש, לשמוח על העובדה שיש דברים שנגמרים וצריך לעבור הלאה. למדתי לשמוח על העובדה שבאמת הכל לטובה.



למדתי שלכעוס על מה שהיה אינו שווה את זה.

למדתי שאנחנו צריכים ללמוד לסמוך על עצמינו ולאהוב את עצמינו.ישנם דברים שמאוד קשה לנו להרפות מהם ולעבור הלאה.

אבל לפעמים רק לשמוע את הצעדים שלנו הולכים ממקומות כאלה עושה לנו הכי טוב. לכאורה, אנחנו מגלים זאת לאחר מכן.

בגיל 26 סיימתי את התואר הראשון שלי בקולנוע והחלטתי להתחיל את התואר השני שלי בקולנוע. החלטה שעשיתי בדקה התשעים אבל אני שמחה עם ההחלטה הזאת.אחד הדברים הטובים שקרו לי בתואר השני שלי זאת הנסיעה למדבר ליומיים לצילומים. אני חושבת שזה היה אחד הדברים הכי קסומים שקרו לי. עצם כך שהוציאו אותי מאזור הנוחות ולא אמרו לנו מה הולך לקרות ביומיים הללו. היומיים במדבר היו אחת החוויות החזקות שהיו לי. הייתי יומיים שלמים בצילומים וגם עם מסע עם עצמי. מסע נפשי עמוק. למדתי המון על עצמי ומאוד נהניתי מכל רגע. אולי יכולתי להשתחרר קצת יותר אבל לומדים מכל דבר..

אחד הדברים שהכי מעורר השראה עבורי זה אנשים שמצמיחים אותי, אנשים שמלמדים אותי כל-כך הרבה בלי שהם שמים לב לכך. יש אנשים שמהצד אפשר לראות את כמות הנתינה והאהבה שלהם לסביבה ולבני-זוגם ואז מבינים כל-כך הרבה למה אנחנו ראויים.

קצת מצחיק שאני צריכה להסתכל מהצד על הדברים כדי ללמוד על עצמי ולמה אני ראויה אבל כנראה שככה זה בחיים.יש אנשים מסוימים שרק מלראות אותם אני מתמלאת באהבה ובחיוך גדול ולפעמים הם שואלים אותי "למה אני מחייכת?" ואז אני מגיבה ש"ככה סתם" אבל זה פשוט כי הם עושים לי כל-כך טוב על הלב. אני מודה להם על כך שהם מלמדים אותי הרבה על עצמי ועל הסביבה. אחד הדברים הכי חזקים ששמתי לב השנה זאת העובדה שהכי קשה לראות את עצמך על המסך (במסגרת אחד התרגילים שנתנו לנו) אבל לאחר מכן, להתרגל לכך. להבין שכולנו בעצם דומים ושזה לא כזה נורא לראות את עצמך על המסך . אבל אולי זה עוד שלב שללמוד לאהוב את עצמינו.

אז לשנה הקרובה , אני מאחלת לעצמי להצליח בכל מה שאני רוצה מבחינה אישית, מקצועית. הכי חשוב זה להיות יותר טוב ממה שהיית ביום לפני..

כמובן שיש לי עוד המון מה ללמוד.. מה לשפר.. ועל מה לעבוד..

לסיכום, אחד המשפטים שהובילו אותי השנה: "If you want to change your life you got to raise your standards". https://youtu.be/l4WKh5UqtXc