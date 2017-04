4/2017

חג שמח

חג שמח לכולם

מאחל לכולנו את החירות לבחור ולהשפיע על החיים שלנו ושל אחרים, לבחור בדרך הייחודית לנו ולא ללכת אחרי העדר.





Two roads diverged in a wood, and I—

I took the one less traveled by,

And that has made all the difference.





BY ROBERT FROST