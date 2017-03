3/2017

The End of The Line

הייי תחושה מוזרה בגיל 30. סיימתי צבא, סיימתי תואר, פתחתי עסק עצמאי ופתאום מרגיש מעין תחושה של סוף כאילו הגעתי לקצה ואין עוד משהו חדש באופק.... מרגיש כאילו יש לי כברת דרך מאחוריי אבל אני לא רואה שום דרך לפניי. זו תחושה מייאשת, מפחידה, מלחיצה, אני חושב אולי שאחת הסיבות היא שבתור עצמאי אני לא רואה כבר דרך מעניינת לקדם את העסק, יש לי תחושה כזו של מיצוי. ניראה לי שלפעמים כשאתה עובד בארגון, אולי יש לך את הציפייה לקידום, לתפקיד חדש, משהו שנותן לך אנרגיה להמשיך. מתלבט מה לעשות.... מה אתם חושבים?