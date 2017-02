2/2017

The Matrix

היי יצא לי לצפות במטריקס לפני מס' ימים. צפיתי בסרט הזה לא מעט פעמים ברבות השנים, אבל כשצפיתי בו עכשיו, בגיל 30, המסרים שבו פתאום מקבלים משמעות הרבה יותר עמוקה, חזקה והוא פתאום הרבה יותר רלוונטי. אני פתאום קולט כמה העולם שבו אנו חיים הוא סוג של מערכת שנועדה לשעבד אותנו וזה ממש לא שונה מהתיאור של המטריקס כפי שמופיע בסרט: Morpheus: It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work... when you go to church... when you pay your taxes. Neo: What truth? Morpheus: slave, Neo. Like everyone else you were born into bondage. Into a prison that you cannot taste or see or touch. A prison for your mind . That you are a, Neo. Like everyone else you were born into bondage. Into a prison that you cannot taste or see or touch.

בסופו של דבר המטריקס הוא סוג של מטאפורה לחיים שלנו. אני מסתכל עליי ועל אנשים סביבי, מגיל צעיר במסגרות, גן בית ספר, צבא, עבודה אוניבריסיטה, אישה ילדים, משלמים משכנתא בקושי גומרים את החודש ולמעשה משתעבדים למערכת\בנקים. כלומר באותו אופן שהמטריקס נועד להסתיר את העובדה שבני האדם הם עבדים של הרובוטים, כך גם המערכת שבה אנו חיים היא שקר. המערכת הזו גורמת לנו לחשוב שאם רק נלמד ונעשה תואר הכל יהיה טוב ויפה, איך למעשה היא נועדה לגרום לנו להיות עבדים של איזו קבוצה מאוד קטנה ששולטת על כל ההון בעולם כאשר אנחנו פשוט משרתים אותה.... פתאום אני חושב על זה שאנשים הולכים לצבא, נלחמים בשביל המדינה שלהם, משלמים מיסים, מנסים להיות אזרחים טובים, ובשביל מה? - בשביל לשרת כוחות הון ופוליטיקה.... משהו פה פשוט מסריח ולא מסתדר לי...

