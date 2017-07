“Too many people spend money they haven’t earned, to buy things they don’t want, to impress people they don’t like.”

עוד מחשבות אקראיות מהיום יום..

לקחתי לפני שבוע פלוס מינוס את סבתא שלי לבדיקה בבית חולים. התורים המפוצצים, הרופאים והאחיות העצבניים וחסרי הסבלנות ברובם.. כי בינינו מי לא היה חסר סבלנות עם משמרות ארוכות וכפולות בקבוע? וזה שהם אינם דוברים רוסית, לא כולם בכל אופן, לא מקל על המצב בכלל. אז אני הולך איתה וככה מוודא שזה לא יקח מעבר לכמה שזה אמור לקחת. מוודא שהיא תמצא את המקום. ומוודא שהיא מבינה כל מה שהרופא מסביר לה. תוך כדי שאנחנו יושבים בתור, אני מטייל שם באיזור, כי כמה אפשר לשבת ולצפות במסך טלוויזיה שמראה מספרי תורים של אנשים, עם כל הכיף וההנאה הצרופה שבדבר. הרמתי פלא לידידה קרובה ואני הולך מצד לצד במסדרון הארוך תוך כדי שיחה בפלא, לפתע תוך כדי השיחה אני מבחין במבט שעוקב אחרי.. מכירים את התחושה הזו שמרגישים שמשהו לא בדיוק 100 אחוז.. ואז מזיזים את הראש וקולטים מבט של גבר זקן שעיר ומפחיד בוהה בך בעיניים של "אני שומע קולות שאומרים לי שאתה הוא האנטי-כריסט וצריך לרצוח אותך" אז ככה. בקיצור, אני כמו כל אדם נורמלי שאני מכיר נתקפתי בהלה, חשבתי כבר בראש למי אני משאיר את הירושה שלי שמסתכמת בשעון קסיו וכמה בקבוקי בושם(יש לי קטע קצת מוזר עם בשמים וכריות, אבל זה כבר בפוסט אחר) חייב לומר שהיה מרגיע עד מאוד להבין שבעצם מאחורי היה מסך טלוויזיה נוסף שהראה את מספרי התורים הבאים בתור, ואני הסתרתי לו את זה ולכן הוא הסתכל עלי במבט פסיכוטי שכזה. מה גם שפתאום תקפה אותי תחושת מודעות עצמית מאוד גבוהה וקלטתי שאני עומד באמצע המסדרון מוקף באנשים שיושבים ומחכים תורם, עומד ובוהה באיש גדול ומוזר שבוהה בי בחזרה. התאפסתי, והתחלתי ללכת משם לכיוון קצה המסדרון, עד שתוך כדי הליכה הרגשתי שוב את אותה ההרגשה! פאק מה לא בסדר בי התחלתי לתהות תוך כדי חיפוש עוד איש גדול וקריפי שבטח בוהה בי, אבל לא! לא הפעם. הפעם מי שהסתכלה עלי לא הייתה איש קריפי אלא בחורה ממש יפה ולא עם מבט פסיכוטי אלא עם מבט מפלרטט מעט, שמחתי, מי לא היה שמח? ומיד הסתובבתי לבדוק שאין במקרה מאחורי מסך טלוויזיה נוסף שלא במקרה, שוב, אקרא את המצב לא נכון. אז כן, לא היה מסך, הייתי רק אני!(וכמה זקנות מאחורי שחיכו לתורן תוך כדי סיפורי רכילות שונים) הנחתי שהיא לא הסתכלה עליהן, כי בכל זאת לסבית עם פטיש למבוגרות זה לא כזה נפוץ חח.. ואני, בחור ביישן מטבעי, שלא ניגש לבחורות אקראיות לעיתים קרובות עומד בפני סיטואציה מעניינת, ומול בחורה יפה שללא ספק מצאתי חן בעיניה. בלי קשר לזה שבאותו הזמן עדיין הייתי בקשר עם מישהי אחרת, לא זוגיות אבל כן בדרך. לא הססתי לרגע ידעתי שלא אגש. חשוב לי גם אם "רשמית" בכל אופן לא היה משו שהגביל אותי מלעשות זאת, לא יכול לעשות את זה כי בעיקר זה מרגיש לי חוסר כבוד כלפני הבחורה שאיתה הייתי בקשר. מה גם, רגע לאחר מכן אמא של אותה בחורה הגיעה(כנראה יצאה מהרופא).. כאן זה מביא אותי לשאלה הבאה; שאלה לבחורות, הייתן מרגישות בנוח או בכלל אם בחור היה ניגש אליכן ליד אמא שלכן? הייתן מזכות אותו במספר אם הוא היה מוצא חן בעיניכן? או שזה ביג נו-נו? בכל מקרה יצאתי משם בהחלט בהרגשה טובה, זה אף פעם לא מובן מאליו שבחורה יפייפיה בוהה בך במבט מפלרטט ומגניבה מיני חיוך מידי פעם. וזה פשוט מרגיש טוב, כיף לכן שבנים רודפים אחריכן בטוח שזה עושה להרגיש טוב. סתם מחשבות, יגואר When she was just a girl She expected the world But it flew away from her reach so She ran away in her sleep And dreamed of Para-para-paradise, Para-para-paradise, Para-para-paradise Every time she closed her eyes

