7/2017

קצר ולעניין

תזכורת לעצמי שוב, שהכל קורה לטובה. גם אם לפעמים העולם נראה רדוד דוחה ומגעיל וגם אם אתה לא מבין את הסיבות לכך. צריך לפעמים להאמין, לאמין בטוב, בשמחה, באהבה. להאמין שיש אנשים טובים בעולם של חארות, כי באמת יש! זכיתי להכיר חלק מהם למזלי(= ובסופו של דבר אני רוצה להזכיר לעצמי להאמין, גם ברגעים הכי קשים שהכל הכל לטובה! העולם שלנו הוא הטוב מכל העולמות, והאמונה בניגוד ל"ידיעה" היא מתבססת על זה שאנחנו לא באמת רואים או יודעים מה הולך לקרות, אבל מאמינים בלב שלם שזה יהיה לטובה. כמו שאדם מדהים ומעורר השראה הטיב לנסח; Faith is taking the first step, even when you don't see the whole staircase. אדם שחי את חיו למען מטרה נעלה והאיר לבבות של מיליוני אנשים, אדם שידע להאמין באמת בטוב ובכך שהכל לטובה. אדם בשם מרטין לותר קינג. שבוע מקסים מלא באופטימיות, רוגע ושמחה! מאמין, הכל לטובה. יגואר